Septembrī Valkā notiks 13. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls “TĀLVILS 2019”

No 5. līdz 8. septembrim Valkā norisināsies 13. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls “Tālvils 2019”.

„Tālvils” ir pasaules profesionālo, municipālo un labāko amatierteātru jaunā gadsimta teātra mākslas izteiksmes, satura, veida un meklējumu starptautiskais laikmetīgā teātru festivāls Latvijas – Igaunijas pierobežas reģionā. Festivāla aizsākums meklējams 1996. gadā. Tajā kopā piedalījušies teātri no 22 valsts ar 101 izrādēm.

Festivālā “Tālvils 2019” piedalīsies teātri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas.

Festivālu veidos divu teātru projektu izrādes:

Teātru projekts “Dzīve” (LIFE) ;

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu teātru kopprojekts “ Viena luga. Spēlējam Čehovu”.





Festivāla moto veido filozofa un psihologa Uģa Kuģa pārdomas

“Dzīve ir neiedomājami īsa. Dzīve ir par īsu, lai ienīstu, skumtu, vainot citus pie mūsu neveiksmēm, atriebtos, nest aizvainojumu gadiem savā sirdī. Dzīve ir par īsu, lai gaidītu piemērotu gadu, dienu, stundu, minūti, laikapstākļus, vietu, lai sāktu darīt to, ko vēlies. Lai būtu par to, kas vēlies būt. Dzīve ir pārāk brīnumaina, bet laiks steidzīgs, tas nevienu nesaudzē, tāpēc neieciklēsimies uz savām problēmām, bet dzīvosim, lai neradītu problēmas citiem.

Mēs esam mazas daļiņas, bet tik svarīgas šim lielajam visumam. Šī dzīve, kuru mēs uzskatām, par kaut ko mūžīgu paskries vienā mirklī šajā Absolūtajā visumā. Cik daudzi no mums ir iemācījušies dzīvot ar sevi? Cik daudzi no mums ir iemācījušies būt paši? Padomā, lūdzu, par to. Sāc dzīvot.”

Festivāla laikā aktieriem notiks arī teātra pedagogu meistarklases

Ceturtdien, 5. septembrī plkst. 17.00 Valkas pilsētas kultūras namā notiks 13. starptautiskā laikmetīgā teātra festivāla “Tālvils 2019” atklāšana. Tajā piedalīsies ar jauno koncerta programmu bungu un dūdu mūzikas grupas “Auļi”.

Bungu un dūdu mūzikas grupa “Auļi” dibināta 2003. gadā ar mērķi aktīvi kopt un attīstīt dūdu un bungu mūziku Latvijā. 6 dūdinieki, kontrabasists un 3 bundzinieki uz skatuves rada spēcīgu un pozitīvu enerģijas lādiņu, kas aizrauj katru klausītāju, iesaistot un aicinot līdzi auļojošos ritmos. “Auļi” ir plaši pazīstami arī ārvalstīs, taču savas radošās darbības pamatā nezaudē saikni ar latviešu tautas mūziku.





13. starptautiskā laikmetīgā teātra festivāla "Tālvils 2019" programma



Ceturtdiena, 5. septembris:

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē plkst.17 Festivāla atklāšana ar jauno koncerta programmu piedalās bungu un dūdu mūzikas grupa "Auļi" (latviešu, krievu valodā, ilgums 1h 30 min).





Piektdiena, 6. septembris:

Starptautiskā teātru projekta "Spēlējam vienu autoru" izrādes Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 14.00-14.45 Valkas pilsētas teātris (Latvija) Antons Čehovs "Jubileja", režisors Aivars Ikšelis (latviešu valodā, izrādes ilgums 45 min, vietu skaits ierobežots)

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 15.00-15.30 Žukovskas teātris ŠEST (Krievija) Antons Čehovs "Jubileja", režisore Elena Žihareva (krievu valodā, izrādes ilgums 30 min).

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 16.30-17.10 Kaišadoras kultūras centra teātris (Lietuva), Antons Čehovs "Jubileja", režisors Jonas Andriulevičus (lietuviešu valodā, izrādes ilgums 40 min).

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 19.00-19.30 Valkas pilsētas teātris (Latvija), Žukovskas teātris ŠEST (Krievija) un Kaišadoras kultūras centra teātris (Lietuva) (latviešu, krievu, un lietuviešu valodā, izrādes ilgums 20 min)

Sestdiena, 7. septembris

Festivāla projekta "Dzīve" izrādes Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 17.00-18.10 Polockas vēsturisko kostīmu tautas teātris "Polacki Zviaz" (Baltkrievija) pašu veidota plastiska izrāde "Saule uzlec visiem", režisore Evgenija Kovaļjova (baltkrievu valodā, izrādes ilgums 1h 10 min).

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 19.00-20.10 Rakveres teātris KaRakTer (Igaunija) Adomas Stanickas "Kā viņam teikt jeb gliemezis", režisors Nerijus Gedminas (Igauņu valodā, izrādes ilgums 1h 10 min)

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 21.00-21.30 Kijevas neatkarīgais teātris "Libery" (Ukraina), Vasīlijs Stefaniks "Atstāt vārdus", režisore Anna Motika (Ukraiņu valodā, izrādes ilgums 35 min)

Svētdiena, 8. septembris

Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē 14.00-15.15 Valkas pilsētas teātris (Latvija) Pēc Nikolaja Gogoļa noveles motīviem "Veclaiku muižnieki", režisors Aivars Ikšelis (latviešu un krievu valodā, izrādes ilgums 1h 15 min, vietu skaits ierobežots).

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 17.30-19.00 Ščelkovas teātris "Pigmalions" (Krievija), Alberts Gjorins "Silvija", režisore Ludmila Paukova (krievu valodā, izrādes ilgums 1h 30 min).

Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē 20.00-21.00 Ņižņijnovgorodas "Teatr na Ščaslivoj" (Krievija), Pjotrs Gļadiļins "Cits cilvēks", režisore Irina Kučirina (krievu valodā, izrādes ilgums 1h).

Ieeja uz festivāla atklāšanu 5 eiro, kamerzāles izrādēm 3 eiro, katru izrādi lielajā zālē 1 eiro, bet uz visām lielās zāles izrādēm kopā 5 eiro.