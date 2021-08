Simboliskais gājiens “Saulesvija” apstājas pie Latvijas–Igaunijas robežas

No 12. jūlija Latvijas pašvaldībās ir sākušies XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas šoreiz notiek e-formātā. Šo svētku brauciens “Saulesvija” pa Latvijas pašvaldībām ir daļa no šo svētku norises. Aizvadītajā piektdienā jau no paša rīta “Saulesvija” ieripoja Valkā.

Projekta mērķis ir katrā pašvaldībā improvizēt tradicionālo svētku gājienu Rīgā, kad kolektīvi saņem tiem veltītus aplausus un uzsaucienus. Pasākuma laikā notika kolektīvu filmēšana, lai atstātu vēsturei liecības par šiem svētkiem. Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām. Valkā “Saulesvija” ievijās vairākās vietās – pie neparastā uzraksta “Valka” Lauktehnikas rajonā, pie simboliskajām robežbūdiņām Raiņa ielā, dvīņu pilsētu Valkas un Valgas centrā, pie pašas Latvijas–Igaunijas robežas Raiņa ielā un Sopruse ielā, kā arī Rīgas ielas sākumā pie uzraksta “Šeit sākas Latvija”.

Simboliskajā svētku gājienā piedalījās visi tie kolektīvi, kas, neskatoties uz “Covid-19” pandēmijas stingrajiem ierobežojumiem, tomēr nolēma iestudēt dziesmu un deju svētku repertuāru, kā arī nenobijās no tā, ka visas aktivitātes notiek e-vidē. Nenoliedzami, tas ne tikai radīja papildu pienākumus, vajadzēja rast tehnisko nodrošinājumu, bet, kā pēc tam atzina vairāki kolektīvu vadītāji, tas tomēr bija tā vērts, jo neļāva izkrist no dziesmu svētku aprites. Novada Bērnu un jauniešu centra 1.–4. klašu audzēkņu deju kolektīva “Vainadziņš” vadītāja Skaidra Smeltere atzina, ka par godu šim gājienam visi ir sapucējušies, ar mirdzošām acīm un priecīgi. Protams, šis gājiens ir izņēmums, un viņa kopā ar mazajiem dejotājiem cer, ka nekas tāds vairāk neatkārtosies, jo nākotnē būs īsti gājieni un īsti dziesmu un deju svētki. Gājienā piedalījās arī pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauk­lis, kurš kopā ar koru dalībniekiem gluži kā īstos svētkos nodziedāja pa dziesmai. Vairākas bērnu mammas, kuras pavadīja savas sapostās atvases, atzina, ka kaut uz īsu brīdi sajutušās kā īstos dziesmu un deju svētkos.

