Šīs sezonas pirmais brīvdabas pasākums Valkā – kupli apmeklēts

Pirmdien Valkas brīvdabas estrādē pucējās vairāk nekā 300 skatītāju, kuri noskatījās Cēsu Tautas teātra brīvdabas izrādi “Mucenieks un Muceniece” ar tautā iemīļotām un labi zināmām Raimonda Paula dziesmām. Šis bija pirmais kultūras pasākums, un to pēc ilgākas piespiedu dīkstāves apmeklēja tik kupls cilvēku skaits. Tas bija iespējams, jo estrāde ir pietiekami plaša, lai cilvēki varētu ievērot drošības pasākumus – distancēšanos un roku dezinfekciju.

Vairāki “Ziemeļlatvijas” aptaujātie valcēnieši atzina, ka, noskatoties Ādolfa Alunāna populārās lugas iestudējumu, izbaudījuši Līgo svētku tuvošanos. Skatītājiem patika, ka cēsnieki populārās maestro dziesmas izpildīja “dzīvajā”, nevis atskaņoja fonogrammu. Patika arī dekorāciju interesantais risinājums, aktieru linu tērpi un interesantās galvassegas.

Pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis “Ziemeļlatvijai” atzina, ka ir gandarīts par cilvēku atsaucību un vēlmi iziet no mājām, lai kopā noskatītos izrādi. Pasākuma laikā darbojās arī vietējās sidru ražotnes “Mūrbūdu sirds” tirgotava, kurā varēja iegādāties pašbrūvētu, aukstu alu, zemeņu limonādi, dažādas sidra šķirnes un arī īpaši brūvētu stipro dzērienu. Pēc izrādes cilvēki labprāt iegādājās vienu no Līgo svētku simboliem – alu, kā arī sidru.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kad plānots nākamais pasākums brīvā dabā. A. Ikšelis uzskata, ka vispirms novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai soliem ir jānomaina sapuvušie dēļi. Viņam kā organizatoram ir neērti cilvēkiem prasīt naudu par ieejas biļetēm, jo soli ir katastrofālā stāvoklī. A. Ikšelis uzskata, ka tā nevar būt, jo par biļetēm iekasētā nauda nonāk pašvaldības kasē. Turklāt pēc ārkārtas situācijas atcelšanas grupas un mākslinieki koncertus sniedz ar noteikumu, ka viņiem tiek garantēta konkrēta samaksa. Pirms pandēmijas daudzi tirgoja savas biļetes, un pilsētas kultūras namam nesāpēja galva par to. Proti, cik biļešu iztirgoja, ar to bija jāsamierinās. Šobrīd situācija ir krasi mainījusies, un ne par labu provinces kultūras namiem un skatītājiem. A. Ikšelis rēķinājis, ka viens populāras grupas koncerts vienam apmeklētājam varētu izmaksāt, sākot no 30 līdz pat 50 eiro. Viņš šaubās, vai cilvēki, ņemot vērā šībrīža ekonomisko situāciju, atļautos tērēt salīdzinoši tik lielu naudas summu no ģimenes budžeta kultūras pasākumiem. Kopējās izmaksas sadārdzina arī tas, ka pilsētas kultūras namam pašam nav savas profesionālas apskaņošanas aparatūras. Izrādes vajadzībām tā tika nomāta no Balviem, un šis “prieks” izmaksāja ap tūkstoti eiro. Turklāt grupas, uzstājoties estrādē, pieprasa skatuvi ar jumtu. Tas nozīmē, ka uz skatuves jābūvē vēl viena skatuve, un tas arī nav lēts prieks. A. Ikšelis uzskata, ka problēma ir arī tā, ka māksliniekiem estrādē nav, kur pārģērbties un nogrimēties, jo aizvadītajā gadā telpa, kas tika izmantota šim nolūkam, izdega.

“Lai renovētu estrādi, vajadzīgi miljoni. Pašvaldībai tādas naudas nav,” secina A. Ikšelis. Viņš uzskata, ka Valkas brīvdabas estrāde ir viena no skaistākajiem šāda veida objektiem Latvijā, tāpēc jau tuvākajā nākotnē ir jādomā par tās atjaunošanu.