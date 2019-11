Skanīgā un jestrā dziesmu draugu kopa “Nāburgi” svinēs apaļu jubileju

Lai 30 gadu pastāvēšanas gadadienu nosvinētu tā, lai ilgi būtu ko atcerēties, Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa “Nāburgi” sestdien, 14. decembrī, pulksten 14 pilsētas kultūras nama lielajā zālē rīko dzimšanas dienas svinības “Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet”.

Pēdējos četrus gadus kolektīvu vada Mārīte Magone, kura pati kolektīvā darbojas 28 sezonas. Viņa ar laikraksta “Ziemeļlatvija” starpniecību vēlas aicināt visus bijušos dalībniekus atnākt uz pasākumu, lai dalītos atmiņās un kopā uzdziedātu. Vadītāja noskaidrojusi, ka kopš “Nāburgu” dibināšanas līdz šai dienai kolektīvā darbojušies aptuveni 90 dalībnieki. M. Magone atgādina, ka “Nāburgi” darbību uzsāka 1989. gada 10. februārī. Atsevišķi ieraksti liecina, ka jaunā kultūras nama darbiniece Mārīte Meļķe ap sevi sapulcinājusi pamatā kultūras darbiniekus un vēl dažus interesentus un izveidojusi folkloras kopu “Nāburgi”. Tolaik Latvijā sākās Trešā Atmoda un tuvākajā apkārtnē nebija līdzīga kolektīva. Diemžēl M. Magones rīcībā nav vēsturiskie materiāli par kolektīvu, bet viņa apkopo tagadējā darbības laika liecības. Atskatoties uz vēsturi un zinot šodienas “Nāburgu” repertuāru, M. Magone nezina, kā īsti vajadzētu saukt kolektīvu. Proti, pašlaik “Nāburgi” ir dziesmu draugu kopa un tā sevi arī piesaka daudz un dažādos pasākumos. Vadītāja ir gandarīta, ka ar pašreizējo sastāvu ir iestudētas daudzas programmas, pašlaik notiek jaunu dziesmu mācīšanās un jubilejas programmas veidošana. “Nāburgi” nolēmuši, ka svētki būs visiem pilsētas kultūras nama pašdarbības kolektīviem, arī draugiem no Turnas tautas nama un Valkas pagasta saieta nama “Lugažu muiža”. Pie valcēniešiem ciemos ieradīsies ilggadējie un uzticamie draugi – Salacgrīvas folkloras kopa “Cielava” ar saviem spēlmaņiem un Jaunlaicenes folkloras kopa “Putnis”. M. Magone atceras, ka pilsētas kultūras namā kādreiz notikušas lieliskas pašdarbnieku balles, tāpēc viņai ir vēlme noorganizēt tikpat sirsnīgu un foršu pasākumu. Lai tas izdotos, M. Magone ir uzrakstījusi projektu biedrībai “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un saņēmusi finansiālu atbalstu šī pasākuma rīkošanā. Savu artavu sniegs arī pilsētas kultūras nams, piešķirot finansējumu balles mūzikas nodrošinājumam – muzicēs Aiva Tauriņa no Valmieras. M. Magone uzsver, ka pasākums visiem būs bez maksas, ir tikai jāgrib piedalīties. Lai balle būtu vēl saturīgāka, vietējā pensionāru kluba “Zelta rudens” rokdarbnieces izstādīs savus darbus, kurus būs iespējams iegādāties arī kā Ziemassvētku dāvanas. Varēs priecāties arī par Valkas Tautas lietišķās mākslas studijas “Saulīte” vadītājas Ineses Pētersones austajiem košajiem brunču rakstiem. I. Pētersone savulaik ir audusi brunčus arī “Nāburgiem”.

M. Magone atzīst, ka ar “Nāburgiem” ir izdzīvoti laimīgi un priecīgi brīži. Viņi esot ļoti vienoti, tāpēc ir kopā gan priekos, gan bēdās. Vadītāja atceras, ka pēdējās sezonās kolektīvs ir uzstājies 43 reizes. Zinot “Nāburgu” vidējo vecumu, tas ir ļoti daudz. Kopš 2019. gada “Nāburgi” ir piedalījušies visos Valkas novadā rīkotajos Latvijas simtgades pasākumos. Nāburdzieši ar dziesmu ir gājuši un citus uzmundrinājuši visās “Neiespējamā skrējiena” tautas distancēs no Valgas rātsnama līdz Valkas pilsētas kultūras namam.

Neaizmirstamas atmiņas ir no aizvadītajā gadā notikušā brauciena uz latviešu centru “Bērzaine” Vācijas pilsētā Freiburgā, kur tika svinēti Baltā galdauta svētki. Lai šis sapnis īstenotos, M. Magone joprojām pateicas Valkas novada domei par sapratni un finansiālo atbalstu.

Pašlaik lielākā problēma esot tā, ka “Nāburgi” mēģina izveidot svētku programmu, lai skatītājiem būtu interesanti, jo no plašā dziesmu repertuāra ir jāizvēlas pašas labākās dziesmas. Lai to izdarītu, M. Magone ir pat veikusi dalībnieku aptauju. Koncertā katrs pašdarbības kolektīvs sniegs divus priekšnesumus, bet pasākuma galvenie vaininieki – “Nāburgi” – gatavo īpašu pārsteigumu. Kāds tas būs, to varēs uzzināt 14. decembra pasākumā.

Pieņemts, ka dzimšanas dienas gaviļniekam tiek dāvinātas dāvanas. “Ziemeļlatvija” painteresējās, kas nepieciešams “Nāburgiem”? M. Magone smaidot saka, ka lielākā dāvana būs pasākuma apmeklētāju klātbūtne.