Smiltenē aizvadīts mūsdienu deju konkurss "Crystal cup"

2.junijā jau otro gadu norisinājās Crystal cup mūsdienu deju konkurss, kuru rīkoja studijas Kristāls vadītāja Kristiāna Vincjuna sadarbībā ar Smiltenes pilsētas kultūras centru. Arī šogad Crystal cup 2019 par konkursa vadītāju bija izvēlēts atraktīvais Niks, kā arī pie skaņu un gaismu pults darbojās Dj Demyjan.

Pasākums norisinājās visas dienas garumā jau no paša rīta bija aizvadīta 1. Meistarklase ar Edgaru Šteinu kas arī vēlāk bija 1 no trim žūrijas locekļiem. Pasākums tika, iedalīts pa vecuma grupām, kurās dejoja mazāki un lielāki dejotāji no visas Latvijas ar 57 deju priekšnesumiem un kopskaitā 350 dalībnieki, grupu, solo, duo dejās, kā arī 12 improvizācijās. To vērtēja 3 profesionāli žūrijas locekļi Edgars(Rīga), Anita(Cēsis), un pasules čempione Voug dance Anastasiya.

Pirmie dejoja paši mazākie dejotāji un kā rezultātā mazie censoņi no Smiltenes Kristāla ieguva 2. vietu.

1.-4. Klašu grupā starp daudziem lieliskiem priekšnesumiem uzvaras laurus grupu dejās plūca ciemiņi tomēr starp solo dejotājiem Kristāla dejotājiem arī izdevās gūt godalgotas vietas Džīna Brence – 2.vieta un Tīna Judenkova 3.vieta, kā arī šo meiteņu duets ieguva 1. Vietu starp duetiem savā vecuma grupā.

5.-9. Klašu vecuma grupā godalgotās vietas aizceļoja uz Rīgu, Liepāju un Inčukalnu. Vienīgi Smiltenes Kristāla duetam Simona un Marta izdevās izcīnīt 2. Vietu.

Junivelle jeb lielāko dejotāju grupā, Kristāls dejotāji no A grupas kas cīnījās jau, profesionālā līmenī ar deju Rain ieguva 3. Vietu kas bija patiesi labs sasniegums starp tik spēcīgo konkurenci kā arī solo kategorijā Kristāla dejotāja Liene Ķūrena izcīnīja 3. Vietu

Īpašā kategorija jeb spec deju stils šogad bija tikai viens Cheerleading jeb karsēju komandu priekšnesumi kur sīvā cīņā vietas savā starpā sadalīja Valkas/Valgas karsējmeitenes un Smiltenes karsēju komanda Delux ar karstiem un izteiksmīgiem priekšnesumiem.

Konkursa pēdējā kategorija bija Improvizācija, kurā piedalījās 12 drosmīgi jaunieši un arī šajā nominācijā Kristāla Lienei Ķūrenai izdevās izcīnīt 3.vietu.

Pēc konkursa visiem bija iespēja apmeklēt nepārspējamo “Street wariors” Gata un Luīzes meistarklasi akrobātikā, kur jaunieši labprāt dalījās ar savām zināšanām un tik dažādo akrobātikas tehniku. Dalībnieki ar sajūsmu jauniešus pieņēma un baudīja viņu sniegto informāciju

Visas dienas garumā apmeklētāji un dalībnieki varēja arī ziedot labdarības akcijai “Balta, balta mana sirds”, kur arī daļa no ieejas maksām tika ziedota.

Pasākums tiešām bija aizraujošs, un visi dejotāji sevi parādīja labā līmenī. Pasākuma organizatore vēlas teikt īpašu paldies visiem kas palīdzēja pasākumam tapt kā arī vadītājam Nikam, žūrijai, Dj Demyjan, Smiltenes kultūras centra meitenēm. Lielu paldies saka arī konkursa draugiem Smiltenes novada domei, Smiltenes kultūras centram, kafejnīcai "Trīs pipari un kūkas", atpūtas bāzei "Slīpi", Valmieras Drāmas teātrim, sulu ražotnei "Birzī", skaistuma kopšanas salonam "TomDžī".





Tiekamies arī nākamgad 2020. gada 31.maijā