Smiltenē apskatāms vides objekts “Zirnekļi ar draugiem”

Iepazīstinot Smiltenes pilsētas iedzīvotājus ar citu zemju kultūrām Veļu laikā no 25.oktobra līdz 31.oktorim Smiltenes novada Kultūras centra pagalmu ieņems milzu zirnekļi ar draugiem.

Tomēr tradicionālā Visu Svēto vakara svinēšana vietām radusies jau krietni sen. Piemēram, ķelti šajā dienā atzīmējuši gada tumšās puses iestāšanos. Viņu priesteri, druīdi, dedzinājuši ugunskurus, tajos esot ziedojuši dažādus upurus nāvei un no dažādām ugunskurā atrodamajām zīmēm zīlēja nākotni. Pastāvēja uzskats, ka šajā laikā atveroties vārti uz viņsauli, un mirušo gari var apciemot zemi, bet kopā ar viņiem no elles ierodas arī visādi nešķīsteņi, raganas, tādēļ priesteri esot saģērbušies atbaidošos tērpos, zvērādās, lai aizbaidītu no sevis šos mošķus. Ķelti esot atstājuši ēdienu ārpus mājām un uz ceļiem, lai mirušie un dēmoni nenāktu mājā ēst.

*Organizators ir tiesīgs mainīt pasākuma norisi, mainoties valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.