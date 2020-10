Smiltenē būs skatāma jautra izrāde bērniem

9.novembrī plkst. 19:00 Smiltenes novada Kultūras centra lielajā zālē notiks jautra izrāde bērniem “Teātris un es”. Biļetes pieejamas Biļešu Paradīze kasēs.

Trīs draugi – Bullis, Kaza un Auns šo dienu ir nolēmuši uzsākt ar jauno datorspēli Dzeltenā zemūdene. Katrs ir ieņēmis savu vietu slēpnī, dzinēji ir iedarbināti un īstā cīņa starp zemūdenēm tūlīt sāksies, bet tavu nelaimi! Ir pazudis internets! Ko darīt? Lugas varoņi ir izmisumā! Skaidrs ir viens – dzīve ir apstājusies. Tik ļoti viņiem šobrīd ir nepieciešams kāds piedzīvojums, ass stāsta pavērsiens vai galvu reibinošs notikums! Un tad, pēkšņi vienam no draugiem rodas lieliska ideja, tikai lai to realizētu ir nepieciešams kaut kas īpašs… Kas tas ir? To jūs uzzināsiet, ja atnāksiet uz izrādi vecākiem un bērniem – Dzeltenā zemūdene.

Izrādes varoņi kopā ar bērniem atklās brīnumaino piedzīvojumu pasauli, kurā iztēlei, fantāzijai un trakām idejām nav robežu. Izrādes mērķis ir mudināt bērnus un vecākus mazāk laika pavadīt pie viedierīcēm, vairāk saklausīt, iegūt jaunus draugus, apgūt jaunas prasmes, attīstīt uzmanību un radošo domāšanu, kā arī pilnvērtīgi un neaizmirstami pavadīt brīvo laiku.

Izrāde iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Autors un režisors: Armands Ekštets

Izrādes garums: 1h

Žanrs: jautra izrāde bērniem un skolotājām

Mērķu auditorija: bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā (1.- 4.klase)

Valoda: latviešu

Vairāk informācijas par Teātris un es - www.izradesberniem.lv

Saziņai ar teātri [email protected]

Pasākums notiks, ievērojot apmeklētāju drošībai noteikto sanitāro protokolu.

