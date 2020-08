Smiltene no pagātnes caur tagadni uz nākotni

Smiltenes novada Kultūras centra lielajā zālē līdz pat vasaras beigām iedzīvotājiem ir apskatāma izstāde «Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920-2020». Šāda veida tik apjomīgs projekts pilsētā īstenots pirmo reizi. Iztsāde ir kā pieskāriens vēstures mirkļiem un sniedz ieskatu katras desmitgades nozīmīgākajos notikumos, kas attiecīgajā laika posmā ietekmējuši Smiltenes pilsētas attīstību un dzīvi.

«Šis ir stāsts par Smilteni no brīža, kad tai piešķirtas pilsētas tiesības. Šajā stāstā ir redzamas vēsturiskas fotogrāfijas un publikācijas no Smiltenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājuma, gan no Smiltenes novada muzeja krājuma, gan arī no pilsētas vēstures pētnieku, novadpētniecības entuziastu privātajām kolekcijām. Garš ceļš ar līkločiem noiets no sākotnējās ieceres par izstāžu ciklu bibliotēkā līdz šodienai. Bez šiem līkločiem nebūtu šāda rezultāta. Taču pamatdoma ir palikusi nemainīga. Izstāde ir veidota pa laika posmiem – desmitgadēm, sešos posmos no 1920. gada līdz šodienai. Katru laika posmu ievada neliels laikmeta raksturojums un attiecīgās desmitgades laika josla. Iesaku izpētīt šīs laika joslas, jo fotogrāfijās nebūt nav atspoguļoti visi nozīmīgie notikumi,» teic Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja Inta Mežule.

Smiltenes novada Kultūras centrā aplūkojamas 29 planšetes, taču izstāde ir pieejama arī virtuāli interneta vietnē https://biblioteka.shutterfly.com/. Virtālā izstāde papildināta ar noslēdzošo laika posmu: 2010. līdz 2020. gads. «Šajā laika posmā īstenoti daudzi vērienīgi un nozīmīgi infrastruktūras projekti. Attīstītā uzņēmējdarbība iet roku rokā ar spēcīgām tradīcijām izglītībā, kultūrā un sportā. Smiltene kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu, Smiltenes novada centru un vienu no Latvijas spēcīgākajiem attīstības centriem. Smiltenes attīstības un izaugsmes pamatā ir nekas cits, kā kopīgs stipru cilvēku darbs ar sapni par stipru pilsētu. Smiltenei ir īpaša aura un smiltenieši ir ļoti lieli savas pilsētas patrioti. Tieši tāpēc arī pilsētas simtgades devīze ir «Stipri cilvēki, stipra pilsēta», saka I. Mežule.

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja atklāj, ka par izstādi interesi izrādīja ciemiņi no sadraudzības pilsētas Villihas Vācijā. Lai stiprnātātu Vācu-Latviešu biedrību, ko vada Volfgangs Broks, plānots izstādes informatīvo materiālu tulkot uz vācu valodu, ko tālāk nodot biedrībai Vācijā. Savukārt, lai izstādi padarītu saistošāku tūristiem, kas viesojas Smiltenē, pie katras planšetes būs pieejama informācija arī krievu un angļu valodā. Nākotnē šī kļūs par ceļojošo izstādi un būs pieejama Smiltenes novada izglītības iestādēm, kultūras un tautas namiem.

I. Mežule saka lielu paldies par atbalstu izstādes tapšanā Inesei Upmalei, Ingunai Kudlānei, Maritai Mūzei, Velgai Mālkalnei, Ģirtam Leimanim, Aldim Apsītim, Gatim Samučonokam, Vilim Purmalim, Gunāram Liedagam, Modrim Apsītim, Aldim Pētersonam, īpaši Ievai Miķei un Aldai Liukei, kuras īsā laikā, apkopojot vēsturiskos notikumus, precizējot faktus, paveica gandrīz neiespējamo.