Smiltenē viesosies Sidnejas latviešu teātris

21.jūlijā pulksten 15 visi esat laipni aicināti uz Smiltenes pilsētas Kultūras centru, kur būs skatāms Sidnejas latviešu teātra muzikālais uzvedums “Kabarē de Rīga”. Piedalās aktieri no Sidnejas un Adelaidas, kā arī īpašie viesi.

Izrādē piedalās: Jānis Čečiņš, Ojārs Greste, Andris Kariks, Anita Kaze, Andrejs Mačēns, Viktorija Mačēna, Linda Ozere, Pēteris Saulītis, Uldis Bruns, latviešu aktrises Indra Burkovska un Baiba Valante, viesmākslinieki – “Trīs Latvijas tenori” un grupa “Neaizmirstulītes”.

Uzvedumā “Kabarē de Rīga” par pamatu ņemtas viesnīcas “Roma” (“Hotel de Rome”) viesmīļa Aleksandra Bāra atmiņas par notikumiem Rīgā no 1920. līdz 1940. gadam, kas apkopotas grāmatā “Mani skaistākie gadi Latvijā”. Bāra stāsti papildināti ar aprakstiem no preses, grāmatām un personīgiem nostāstiem ne tikai par notikumiem Romas viesnīcā, bet par izklaidēm Latvijā tajā laikā kopumā. Uzvedumā izmantotā mūzika ir no tā laika repertuāra. Tas ir vienlaicīgi gan izglītojošs, gan izklaidējošs, jo daudziem maz kas zināms par to, kā jaunieši, mākslinieki, bagātnieki vai parastais rīdzinieks izklaidējās un izpriecājās Latvijas pirmajos divdesmit gados.

Uzvedumā savās atmiņās par Rīgu - tās teātriem, naktslokāliem, māksliniekiem, sportistiem, jaunbagātniekiem un daudz ko citu, kas Rīgā tika redzēts un piedzīvots - dalās viesnīcas “Romas” viesmīlis. Viņa teiktais, uz ekrāna ilustrēts fotogrāfijās un filmā, papildināts ar aktieru tēlojumiem, mūziku, operu ārijām, populārām dziesmām, dzeju un deju. Publika tiks aicināta dziedāt līdzi, un dziesmas izrādes gaitā kļūs arvien jautrākas un straujākas.

Ieeja - bez maksas.