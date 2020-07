"Smiltenei 100" svētku ietvaros piektdien atklās izstādi un nakts pastaigu taku

No piektdienas, 17. jūlija, Smiltenes pilsētā notiks un svētku noskaņās ievedīs dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Piedāvājam ielūkoties piektdienas, 17. jūlija, svētku programmā:

Izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920–2020” atklāšana

Pulksten 15 Smiltenes novada Kultūras centrā simtgades svētku diena sāksies ar svinīgu izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920–2020” atklāšanu. Izstāde tapusi, Smiltenes novada bibliotēkai, novada muzejam sadarbojoties ar novada vēstures entuziastiem. Izstāde atspoguļo notikumus, kuri radījuši priekšnosacījumus pilsētas dibināšanai, par pilsētas attīstības līkločiem. Izstādes darba laiks 17. jūlijā no pulksten 15 līdz 22, 18. jūlijā – no pulksten 9 līdz 22, 19. jūlijā – no pulksten 9 līdz 15.

Iepazīsti Smiltenes vēsturi izzinošās ekskursijās

Pulksten 15 un 18 izzini Smiltenes vēsturi ekskursijās – “Smiltenes ielu stāsti” (gide Maija Jančevska) un “Smiltenes un Kalnamuižas vēsture” (gids Gunārs Auders). Ekskursijas ilgums līdz divām stundām. Pulcēšanās un sākums pie Pils ielas 2. Ekskursijas ir bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās.

Ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

No pulksten 15 līdz 19 ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un apskati, kā notiek pēdējās simtgades laikā lielākie šīs baznīcas restaurācijas un remonta darbi baznīcas iekštelpās. Apskatei būs pieejama tikai neliela baznīcas daļa. Ieeja par ziedojumiem.

Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota unikāla nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku”

No pulksten 22 līdz 02 īpaši Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla nakts pastaigu taka Vecajā parkā. 12 monumentāli gaismas un video objekti.