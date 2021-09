Smiltenes bibliotēkā apskatāma neparasta izstāde

Medaļa, kas pagatavota no kosmosa kuģa, kurš pabijis kosmosā, Jaunzēlandes monētas, Ņujorkas taksometra modelis, grāmata “Scenes from a Kayak” no autores – šī ir tikai neliela daļa no izstādē “Ja mēs nevaram doties pasaulē, pasaule nāk pie mums” apskatāmajiem apsveikumiem Matīsam van Ekam 11.dzimšanas dienā. Pavisam Matīss saņēma 110 apsveikumus no 22 valstīm.

Matīsa mamma Ilze Haka stāsta: “Kad “Lielajā Mājsēdē” mēs sapratām, ka kustamies par maz un ēdam par daudz, mēs sākām meklēt idejas, kā sevi motivēt kustēties. Mēs noteikti neesam lieli sportisti, bet mums patīk izaicināt sevi un kopā paveikt to, ko neticējām, ka varam izdarīt.

Pēc ilgākiem meklējumiem, mēs atradām "The Conqueror" virtuālos izaicinājumus. Tieši šī firma mūs pārliecināja ne tikai ar skaistajām medaļām, bet arī ar to, ka, pildot izaicinājumus, mēs varam palīdzēt pasaulei, jo par katriem noietajiem, noskrietajiem, nobrauktajiem 20% distances The Conqueror komanda pasaulē iestāda pavisam īstu koku. Līdz šim kopā iestādīti jau vairāk nekā 3,5 miljoni koku.

Kad maijā sākām kustēties, nemaz neticējām, ka mūs tas tā aizraus. Kopā esam nogājuši un nobraukuši jau apmēram 2000 km un esam nopelnījuši 7 medaļas.

"The Conqueror" "Facebook" ir brīnišķīga grupa, kurā visi dalībnieki viens otru atbalsta, uzmundrina un motivē. Šajā grupā arī radās ideja apsveikt Matīsu dzimšanas dienā, jo Covids bija nozadzis mūsu ceļojumus uz Itālijas Alpiem un Nīderlandi. Tā arī radās šis sauklis - ja mēs nevaram doties pasaulē, pasaule nāk pie mums.”

Izstāde būs apskatāma līdz 14.novembrim, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.