Smiltenes bibliotēkā noslēgusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā un koordinētā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” Smiltenes bibliotēkā ir noslēgusies.

Šajā sezonā dalībniekiem tika piedāvāta 28 grāmatu kolekcija no astoņām izdevniecībām. Nelielajā kolekcijā pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām – lietuviešu, igauņu, zviedru, somu, krievu, franču un katalāņu. Turklāt, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šis lasīšanas maratons tika pagarināts līdz 28.februārim, dodot iespēju dalībniekiem pagūt izlasīt un novērtēt izvēlētās grāmatas.

Smiltenes bibliotēkā programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” piedalījās un par ekspertiem kļuva 26 dalībnieki: 8 bērni 5+ grupā, 3 bērni 9+ grupā, 5 pusaudži 11+ grupā un 10 pieaugušie Vecāku žūrijā. Vecuma grupa 15+ šoreiz netika pārstāvēta.

Šajā sezonā visaktīvākie bijuši Vecāku žūrijas dalībnieki. Bērnu iesaiste bijusi mazāka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Ikviens dalībnieks, kurš aizpildījis grāmatu novērtēšanas anketu, saņems pateicības balviņu par piedalīšanos. To var saņemt Bērnu apkalpošanas nodaļā, Gaujas ielā 1, darba dienās no 10:00 līdz 16:00.

“Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2001.gada īstenota lasīšanas veicināšana programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Katru gadu viņi lasa un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus – visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.