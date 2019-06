Smiltenes novada 10 gadu jubilejas svētku diena Smiltenes un Brantu pagastos-“Vieta, kur dzimst latviskums”

2019.gada 1.jūlijā apritēs 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.



Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinēsim no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos! Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

Jau pavisam drīz- 21.jūnijā, tiksimies novada svētku dienā “Vieta, kur dzimst latviskums” Smiltenes un Brantu pagastos.

Vispirms viesosimies Brantu muižā, kur plkst.18:00 aicināti uz ekskursiju, iepazīstot muižas apkārtni, “Muižas stāstus”, kā arī būs iespēja satikt muižas saimnieci un saimnieku. Kā īpaša dāvana, būs sarūpēta kungu torte. Izbraukšana plkst.17:40 no pieturvietas blakus bijušajai kafejnīcai „Mūza”, Smiltenē; atgriešanās plkst.19:30.

Pieteikšanās ekskursijai pa tel.nr. 26405258. Vietu skaits autobusā ierobežots, taču uz muižu iespējams doties arī ar savu transportu.

Smiltenes novads- viens no latviskākajiem novadiem Latvijā ne tikai pēc iedzīvotāju sastāva, bet arī tādēļ, ka šeit mūsu cilvēki senču tradīcijas cenšas iedzīvināt ikdienas gaitās, neļaujot tām pazust mūsdienu straujajā laika ritējumā. Pie mums, Smiltenes pagastā ir īpaša, pirms vasaras saulgriežiem iemīļota vieta, kas ir arī vissenākā dokumentos fiksēta apdzīvotā vieta Smiltenes novadā- Līgo kalns, un tieši šeit, mums visiem gribas domāt, ka ir vieta, kur dzimst latviskums. Šī ir vieta, kur tam ir iespēja dzimt ikkatrā atkal no jauna, tik atliek to sadzirdēt, sajust, glabāt un dot to tālāk nākamajām paaudzēm!

Aicinām 21.jūnija vakarā Līgo kalnā, kur satiksies senās tradīcijas, rituāli un mūsdienu cilvēks, lai kopā ieskandinātu gan latviskumu ikkatrā, gan Līgo un Smiltenes novada desmitgades jubilejas svētkus!

Jau no plkst. 19.00 radošā darbnīcā ikkatram būs iespēja kopā ar mākslinieci Līgu Reiteri radīt ziedu vainagu (aicinām ņemt līdzi ziedus, ko iepīt savā īpašajā Saulgriežu vainagā), iesaistīties ozolu vītenes vīšana un pūdeles pušķošanā ar Dzintru Sābuli un izmēģināt enerģētisko (sauso) pirtnīcu ar Annu Luteri.

Plkst. 20.00 Kalnamuižā pie “Kalna ligzdas” notiks lielformāta 3D zīmējumu atklāšana.

Vakara kulminācijā plkst. 22.00 iedegsim saulgriežu ugunskuru ar Līgu Reiteri un Smiltenes folkloras kopu "Rudzupuķes". Trikātas kapelas "Abulmalas burlakas" pavadījumā vienosimies kopīgos latvju dančos un dziesmās. Iedegsim pūdeli un pacelsim to, lai nes gaismu visam novadam. Sievu ugunskura rituāls ar Līgu Reiteri, uguns plosta (ziedojums dabai) peldināšana Tepera ezerā, nakts pelde, dziesmas un sarunas pie ugunskura līdz saulīte sāks rotāties. Mīļi gaidīts ikviens!

Smiltenes novads- vieta, kur dzimst latviskums!

Smiltenes novads- vieta, kur augt!