Smiltenes novada 10. gadu jubilejas svinības noslēgs Mēros

Sestdien, 10. augustā, Mēru muižā Bilskas pagastā ar pasākumu “Vieta, kur satikties!” noslēgsies Smiltenes novada desmit gadu jubilejas svinības. Svētku ietvaros tiks paziņoti konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2019” dalībnieki un apbalvoti to laureāti. Kopumā šajā pasākumā būs vērojama aktivitāšu daudzveidība.



“Svētku svinības sāksim ar Bilskas pagasta iepazīšanu ekskursijā “Pa Barona Bunduļa dzimtajām takām”. Pulksten 14 tikšanās un izbraukšana no Baznīcas laukuma Smiltenē, pieteikšanās pa telefonu 29139515. Vietu skaits autobusā ir ierobežots, bet ekskursijā iespējams doties ar savu auto, sekojot autobusam,” stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

No pulksten 15 satikšanās priekus iedzīvotāji aicināti izbaudīt Mēros pie Birzuļu tautas nama, kur mazajiem pasākuma apmeklētājiem un citiem interesentiem tiks piedāvātas lielās spēles, dažādas atrakcijas, darbošanās ar Dabas un tehnoloģijas parku “URDA”.

Pulksten 15.30 ikvienam īpašā izklaides programmā kopā ar Citronmeiteni un Salātlapiņu no “Aģentūras Olee” būs iespēja uzzināt, kā sasmīdināt skābo Citronmeiteni.

“No pulksten 15.30 līdz 20 Mēru muižas parkā īpašā svētku sadaļā “Vai pazīsti sava novada cilvēkus?” ikvienam būs iespēja satikties un iepazīties ar novada pagastiem un mūsu aktīvajiem cilvēkiem. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar novada mājražotājiem, uzņēmējiem un amatniekiem, līdzdarboties viņu sagatavotajās aktivitātēs, iegādāties kādu kārumu un piedalīties īpašā loterijā, pašvaldības viktorīnā, kā arī uzzināt par Smiltenes novada tūrisma un pašvaldības piedāvājumiem,” atklāj I. Kovala.

Svētku svinīgā atklāšana Mēru muižas parkā plānota pulksten 16. Tā būs pagastu un pilsētas satikšanās un atrādīšanās, atskats uz aizvadītajiem desmit gadiem caur stāstiem, dziesmu un deju. Gaidāmi priekšnesumi un tikšanās ar jau iemīļotiem novada māksliniekiem, kā arī īpaši šim vakaram radītām apvienībām.

Pulksten 17 būs iespēja satikties ar konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2019” dalībniekiem, kad tiks apbalvoti laureāti. Muzikālu apsveikumu konkursantiem un svētku viesiem sniegs Smiltenes novadniece Kristīne Timermane un Gatis Ivans.

Pulksten 18.30 pie Mēru muižas aicināti uz sen gaidītu tikšanos ar grupu “Palsa” tās 60 gadu jubilejas ieskandināšanas koncertā.

Savukārt pulksten 19 pie Mēru dižozola svētku apmeklētāji aicināti uz sarunu par Smiltenes novada desmit gadiem ar Smiltenes novada domes vadību, kas kopā ar novadnieci un žurnālisti Lauru Akmentiņu atskatīsies uz novada desmit gadiem, notikumiem, kuri bijuši par pamatu novada izaugsmei un attīstībai šodien, iesāktajiem un plānotajiem darbiem, projektiem novadā, lai attīstība turpinātos.

Pulksten 20 pie Mēru muižas gaidāma īpaša tikšanās ar dziedātāju Jāni Stībeli viņa labāko dziesmu koncertā, kurā piedalīsies arī Kristaps Krievkalns (taustiņinstrumenti), Andrejs Jevsjukovs (ģitāra), Toms Poišs (bass), Miķelis Vīte (bungas) un Iluta Alsberga (bekvokāls).

Muzikālā noskaņa turpināsies zem Mēru dižozola, kur pulksten 21 sāksies novadnieces Alises Ozolas akustiskais koncerts vakara mieram un spēku uzkrāšanai, lai no pulksten 22 pie Mēru muižas satiktos svētku dejās zaļumballē ar Smiltenes Pūtēju orķestri un grupu “Ceļojums”.