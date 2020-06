Smiltenes novada kultūras iestādes atver durvis apmeklētājiem

No šodienas, 2. jūnija, darbu atsāks un apmeklētājus klātienē pieņems Smiltenes novada Kultūras centrs, visas novadā esošās bibliotēkas, Smiltenes novada muzejs un Tautas lietišķās mākslas studija. 9. jūnijā apmeklētājiem durvis vērs Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs, bet pagastos esošajiem kultūras un tautas namiem vēl jāizstrādā iekšējās kārtības noteikumi.

Darbs Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes iestādēs tiks atsākts, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. maija rīkojuma “Par sociālās distancēšanos nodrošināšanu kultūras norišu vietās” prasības. Atgādinām, ka līdz 9. jūnijam valstī ir noteikts ārkārtējais stāvoklis “Covid-19” infekcijas ierobežošanai un mazināšanai.

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja un vietniece Velga Mālkalne laikrakstam stāsta: “Laikā, kad iestādes apmeklētājiem bija slēgtas, aktīvā darbība nenotika, tomēr darbinieki bija noslogoti. Noteikumi mainījās gandrīz ik pārdienas, kam nācās pielāgoties. Vairāku iestāžu vadītāji izstrādāja projektus un iesniedza to pieteikumus. Smiltenes novada muzejam viens projekts jau guva apstiprinājumu. Tas bija apjomīgs, bet uz ārpusi neredzams darbs, tāpēc ceram, ka drīz vien būs arī rezultāts, ko ieraudzīs cilvēki. Jāatzīst, ka visgrūtākais šajā laikā bija izstrādāt un pielāgot visas sanitārās prasības katrai iestādei individuāli, lai droši varētu vērt durvis apmeklētājiem. Svarīgi, lai katrs darbinieks un iedzīvotājs justos droši. Smiltenes novada Kultūras centrs to jau ir izdarījis, bet kultūras un tautas namos viss vēl ir izstrādes un saskaņošanas procesā. No 1. jūnija valstī atļauta arī amatiermākslas kolektīvu darbība, bet tas nav nemaz tik vienkārši, kā ziņots. Arī kolektīviem vispirms ir jāizstrādā noteikumi, kā organizēt darbību, un pēc tam jāveic saskaņošana. Smiltenes novadā kolektīvos valda sapratne, neviens neraujas pēc iespējas ātrāk atsākt mēģinājumus. Cilvēki apzinās, ka tas viens dalībnieks ir viņš pats, tā ir viņa veselība un dzīve.”

Šobrīd nav zināms, kādi noteikumi būs pēc 9. jūnija. V. Mālkalne aicina iedzīvotājus sekot līdzi informatīvajiem paziņojumiem, jo līdz 9. jūnijam darbs norit, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos un distancēšanās ierobežojumus. “Šis ir izaicinājumu laiks, kurā jāmaina domāšana. Ja agrāk kultūras pasākumi tika vēsti uz lielu skaitu apmeklētāju, tagad darbs jāorganizē pilnīgi citādāk. Iespējams, turpmāk tas no mums prasīs individuālāku pieeju pasākumu rīkošanā,” teic V. Mālkalne.

Pirmais pasākums pēc ilgāka pārtraukuma Smiltenes novada Kultūras centrā notiks 13. jūnijā pulksten 12, kad paredzēta pastalu darināšanas meistarklase ar Agritu Krieviņu-Siliņu. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26222334 vai rakstot uz [email protected] līdz 8. jūnijam. Pasākums notiks Smiltenes novada Kultūras centra pagalmā, kurā tiks nodrošināti visi nepieciešamie dezinfekcijas pasākumi.



UZZIŅAI

Noteikumi, apmeklējot Smiltenes novada Kultūras centru:

Pasākuma apmeklētāji tiek aicināti ievērot Kultūras centra darbinieka norādījumus un sekot informatīvajām zīmēm telpās. Ļoti būtisks faktors ir apmeklētāju skaita ierobežojums, kas līdz 9. jūnijam ir noteikts līdz 25 personām, kā arī 2 metru distances ievērošana.

Darba semināru apmeklētājiem ir jālieto sejas maskas vai sejas vairogi. Publiskie pasākumi iekštelpās vēl nenotiks. Publiskie kultūras pasākumi āra teritorijās notiks, ievērojot Kultūras ministrijas sanitārā protokola prasības.

Trešo personu organizētie publiskie pasākumi Jāņukalna brīvdabas estrādē būs iespējami, organizatoram nodrošinot ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, tai skaitā jāievēro prasība par maksimālo dalībnieku skaitu, kā tas noteikts Ministru kabineta rīkojumā attiecīgajā brīdī un savstarpējās distances ievērošana.

Biļešu iegāde notiek tikai ar bezskaidras naudas norēķiniem vai ar www.bezrindas.lv starpniecību.

Kultūras centra telpas un publiskos pasākumus aizliegts apmeklēt personām, kurām ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus, kā arī personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Dežurantam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju telpās un aicināt tās atstāt, rekomendējot doties mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Pirms apmeklēt Smiltenes novada Kultūras centru, nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 28343415.

Informācijas avots: Smiltenes novada Kultūras centrs