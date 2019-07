Kas tas bija sestdien, kad Smiltenes pilsētā svinējām Smiltenes novadam 10 ??? Tie bija pilsētas svētki? Es nezinu kā to nodēvēt, bet tie nebija Smiltenes pilsētas svētki. Izskanēja tāda reklāma sociālos tīklos, pat Apvedceļa Jānis Krūmiņš iesaistījās..... un likās, tad nu būs .....Svētki apzināti tiek rīkoti nedēļas nogalē , kad Smiltenē notiek kapu svētki. Tas nozīmē, ka pilsētā ierodas kādreizējie smiltenieši, vietējo iedzīvotāju radi, viņu draugi utt. Un ko viņi redzēja un piedzīvoja, kad ieradās ? Piedodiet, man bija kauns!!! Kauns manu radu , viņu draugu priekšā. Kas tās bija par lustēšanām ģimenēm? Tās smieklīgās atrakcijas bērniem, kuras būtu pieņemamas kādā privātā bērna dzimšanas dienas ballītē? Tās trīs teltis, no kurām divās bija balsošana par zīmolu un ZAAO??? Vienīgā atzīstamā aktivitāte bija brauciens ar kuģīti un vēl futbolistu fanu aktivitāte un fantastiskais mūsu puišu sniegums un uzvara spēlē. Bet tas jau nebija kultūras darboņu nopelns. Vieta, kur mīlēt – skaists sauklis. Bet ir ne tikai jāizsauc skaisti vārdi, bet tie arī jāpiepilda ar saturu! Es mīlu savu pilsētu un novadu, lepojos ar to, kas tajā paveikts! Bet šis pasākums bija zem katras kritikas! Ļoti zems līmenis pilsētai un novadam, kurš daudzviet Latvijā pieminēts kā piemērs attīstībā , dažādos reitingos utt.

aus82

Pilnībā piekrītu liib komentāriem. Kaut kur dzirdēju, ka šogad svētki rīkoti tik pieticīgi, jo nākamajā gadā Smiltene svinēs 100 gadi. Tas nav saprotams, jo vai tiešām iedzīvotāji nav pelnījuši kārtīgus svētkus vismaz to vienu reizi gadā? Tiešām parādīt citiem, ka spējam ne tikai kārtīgi strādāt un attīstīties (to gan uz visiem nevar attiecināt), bet arī organizēt un svinēt svētkus ? Un kas notiks pēc tās simtgades? Būs viss iztērēts ar lielu blīkšķi un tad gaidīsim nākamo simtgadi, lai atkal būtu svētki par kuriem nav kauns no citiem? Un pasākumos cik var malt vienu un to pašu .... atkal Getto Games, lietišķo studija, tehnikuma darbnīcas , ugunsdzēsēji... Viss tas pats, tikai nomaina svētku nosaukumu

pirms 4 dienām, 2019.07.23 10:27