Šodien Valkā dzejas mīļotājus priecēs dažādu tautību dzejnieki

Septembris Latvijā iezīmējas ne tikai ar gājputnu kāšiem debesīs un kļavu lapu deju virpuļiem, bet arī ar Dzejas dienām. Šogad Valkā tās solās būt visnotaļ intriģējošas, jo ar publiku tiksies dažādu tautību dzejnieki – latvieši, igaunis, krieviete un pat turks.

Novada Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Rozīte aicina dzejas cienītājus apmeklēt Dzejas dienas pasākumu sestdien, 28. septembrī, pulksten 12 Valkas mākslas skolā Beverīnas ielā 5. L. Rozīte atzīst, ka mākslas skolas radošā atmosfēra patīk pašiem dzejniekiem un arī publikai. Pasākumu vadīs bijusī valcēniete dzejniece Zane Brūvere-Kvēpa.

Ar savu dzeju apmeklētājus iepazīstinās pazīstami dzejnieki – atdzejotājs Guntars Godiņš un igaunis Margus Konnula jeb plašāk pazīstams ar pseidonīmu Contra. M. Konnula dzīvo Valkai kaimiņos – Igaunijas mazpilsētā Urvastē. Igauņu dzejnieks lasītājus piesaista ne tikai ar savdabīgu dzejas manieri, bet arī ar labsirdīgu, omulīgu noskaņojumu un neatkārtojamiem smiekliem. Ne dzīvē, ne dzejā viņš neko nesarežģī un nesamežģī. Kā stāsta G. Godiņš, Contra ir Urvastē dzīvojošs dabas bērns, kas daudz raksta arī par Latviju. Contras valoda ir ļoti bagāta, viņš dzejo divās valodās – igauņu literārajā un Veru dialektā. Igaunijā dzejniekam ir iznākuši gandrīz 30 dzejoļu krājumi, dzejas un prozas grāmatas bērniem. Viņš ir apguvis arī latviešu valodu. Valkas bibliotēkā ir pie­ejams viņa dzejas krājums “Tik grūti ir būt latvietim”.

L. Rozīte norāda, ka igauņu dzejnieka Contras viesošanās Valkā nav iedomājama bez Guntara Godiņa – pazīstama dzejnieka un atdzejotāja, viena no aktīvākajiem latviešu tulkotājiem no igauņu un somu valodas, piecu dzejoļu krājumu un 29 tulkotu grāmatu autora. Mazie lasītāji bibliotēkā iecienījuši viņa tulkotās A. Kivirekha grāmatas “Lote no Izgudrotāju ciema” (2011) un “Kaka un pavasaris” (2012).

Apgādā “Neptuns” izdotais dzejas krājums “Zonas” kļuva par ierosinājumu uz Valku uzaicināt dzejnieku un kinokritiķi Aivaru Madri. Autora debijas krājumā apkopoti no 2008. līdz 2018. gadam tapuši dzejoļi. Dzejnieks ar pārtraukumiem rakstījis jau vairāk nekā desmit gadus, un viņa dzeja piesaistījusi uzmanību, piesakot jaunu, ievērības vērtu balsi latviešu dzejā.

Valcēniešiem atklājums būs tikšanās ar dzejnieci, mūziķi un mākslinieci Jeļenu Glazovu. Krājumā “Alkatība” iekļauti dzejoļi, kas sarakstīti no 2014. līdz 2018. gadam. J. Glazova pārsvarā raksta krieviski. Poētiskie teksti atdzejoti latviešu, angļu, somu, igauņu, zviedru, poļu un lietuviešu valodā.

Būs arī īpašs viesis – turku dzejnieks Onders Ege.

Dzejas dienu pasākumā tiks pieminēts filoloģijas doktors Valdis Ķikāns (1929–2013), kuram šogad decembrī apritētu 90 gadu. V. Ķikāns dzimis Ērģemes pagasta “Ramātskuķos”, mācījies Valkas vidusskolā, pēc tam Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā. Viņa pedagoģiskā darbība saistās ar Daugavpils Universitāti, pasniedzot studentiem kursus par latviešu folkloru un literatūru, arī trimdas literatūras vēsturi un modernisma literatūras virzienu.