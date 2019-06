Šodien Valkā un Valgā svinēs latviešu – igauņu dziesmu dienu

Godinot izcilo novadnieku Jāni Cimzi un atzīmējot viņa 205 gadu jubileju, sestdien visas dienas garumā dvīņupilsētās Valkā un Valgā ar plašu programmu atzīmēs latviešu – igauņu dziesmu dienu “Kroņu pinējs”.



Pasākumu organizē Valkas novada dome sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju un Latvijas Nacionālo kultūras centru. Pasākuma kulminācija būs no pulksten 18 līdz 20 pilsētas kultūras namā notiekošais lielkoncerts “Kroņu pinējs”. Bezmaksas ielūgumus var izņemt pilsētas kultūras namā kasē. Sazinoties ar kultūras nama dežuranti, “Ziemeļlatvija” uzzināja, ka iedzīvotāju interese par šo koncertu ir liela, ir atlikuši vien daži desmiti brīvu vietu.

Koncerta laikā novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pasniegs Valkas novada Cimzes balvu. Šogad to piešķir jau sesto reizi. Balvas piešķiršanas komisija 23. maijā, izskatot izvirzītos pretendentus, nolēma to piešķirt bijušajai latviešu valodas un literatūras skolotājai Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, šobrīd Valkas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenajai bibliotekārei Unai Grāvei. Unas aktivitātes vērstas ne vien uz darbu ar bērniem un ģimenēm tepat Valkā, bet arī visā novada teritorijā, organizējot un koordinējot Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” Mazā Pūčulēna skoliņu Valkas novadā. Una organizē arī Skaļās lasīšanas sacensības, aptverot arī Smiltenes un Strenču skolas.



Pasākuma programma

No pulksten 10 līdz 12 no Valkas pilsētas kultūras nama – orientēšanās viktorīna ģimenēm “Ziedu valsis”

Pulksten 12 Valkas pilsētas kultūras nama Pelēkajā zālē gleznotāju Judītes Liepiņas (Latvija) un Vīves Pīras (Igaunija) gleznu izstādes “Dārza un lauku puķes” atklāšana

No pulksten 12.10 līdz 13 Lugažu laukumā pie lielā latviešu – igauņu floristu veidotā vainaga notiks jauno vokālistu uzstāšanās “Nošu karuselī”. Piedalās Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā studija “Knīpas un knauķi” un Valgas studija “Joy”

No pulksten 10 līdz 16 Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma ekspozīcija “Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19. gs. vidus – 20. gs. sākums”

No pulksten 13 līdz 14 Valkas novadpētniecības muzejā – pasākums aicinātiem koriem “Tēja ar Cimzes māsu”





No pulksten 14 līdz 16 – “Cimzes dziesmu ceļš”:

No pulksten 14.15 līdz 14.30 – piemiņas brīdis Cimzes kapos pie J. Cimzes atdusas vietas. Dziedās Valkas pilsētas kultūras nama jauktais koris “Dziesmu rota” un Valmieras kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”

No pulksten 14.45 līdz 15.30 Valkas–Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā dziedās Trikātas kultūras nama jauktais koris “Trikāta”, Smiltenes kultūras centra jauktais koris “Pakalni”, Smiltenes jauktais koris “Vidzemīte” un Jaunpiebalgas jauktais koris

No pulksten 15.45 līdz 16 Valgas jaunajā pilsētas laukumā dziedās Valkas pilsētas kultūras nama jauktais koris “Dziesmu rota” un Valmieras kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”

No pulksten 16.10 līdz 17 – Valgas Jāņa baznīcā dziedās Igaunijas evaņģēliski luteriskās Viru Svētā Pāvela baznīcas jauktais koris, Jaunsvirlaukas un Salgales jauktais koris “Svīri”, Jaunpiebalgas kultūras nama jauktais koris “Jaunpiebalga”

No pulksten 17.40 līdz 18 Valkas pilsētas kultūras nama 1. stāva foajē dziedās pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa “Nāburgi”

No pulksten 18 līdz 20 – Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē notiks lielkoncerts “Kroņu pinējs”. Piedalās Valkas novada sieviešu koris “Ziemeļstīga”, RTU jauktais koris “Vivere”, Valkas pilsētas kultūras nama vīru vokālais ansamblis “Lai skan!”, Valkas J. Cimzes ģimnāzijas jauktais koris, Latvijas Nacionālās operas soliste Kristīne Zadovska, solisti Kristīne Kārkle, Ance Krauze, Daumants Kalniņš, Tomass Meri, Latvijas Nacionālā teātra aktieri Lolita Cauka, Agnese Cīrule un Raimonds Celms, kā arī mūziķu grupa: Mārcis Auziņš (ģitāra), Madars Kalniņš (taustiņinstrumenti), Kristīne Kārkle (vijole), Kristīne Stumbure (flauta), Juris Vaivods (akordeons), Edvīns Ozols (elektrobass) un Kaspars Grigalis (sitamintrumenti)