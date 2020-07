Strenčos svinēs neparastos svētkus

Šo sestdien, 1. augustā, Strenčos svinēs neparastus svētkus ar nelielu šopavasar izpalikušo Gaujas plostnieku svētku noskaņu un vienlaikus ar tradicionāli augusta sākumā svinamās Strenču pilsētas dienas atzīmēšanu.



Jau rakstījām, ka ierastajā laikā – maija trešajā sestdienā – Gaujas plostnieku svētki Strenčos izpalika, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” izplatības ierobežošanai. Organizatori pasākumu vēlējās pārcelt uz 1. augustu, taču sākotnējā iecere neīstenojās.

Plosta ceļš izpaliek Gaujas dēļ

Ikgadējo plosta siešanu pie Spicu tilta un divu dienu ilgo plosta ekspedīciju šonedēļ nav iespējams sarīkot. “Atšķirībā no pavasara Gaujā ūdens līmenis šobrīd ir ļoti zems. Vīri braukuši ar laivām un dabūjuši stiept tās pāri sērēm,” skaidro biedrības “Gaujas plostnieki” valdes loceklis Jānis Vāvere.

“Daba dara savu,” rezumē Strenču novada Kultūras centra vadītājas vietniece Sarmīte Caune un norāda, ka tāpēc šo sestdien Strenčos gaidāmais pasākums nav pārceltie 23. Gaujas plostnieku svētki to ierastajā veidolā. “Plosts tomēr iet plosta ceļu, bet te nav ne ceļa, ne īsti plosta. No plostnieku svētkiem būs vien maza garšiņa, ko dos plosta siešanas meistarklase,” teic Sarmīte Caune un aicina šo sestdien Strenčos svinēt neparastus svētkus, kas savu sākotnējo moto “Gauja tecēj’ skanēdama...” nezaudē.

Turklāt plosts tik un tā šo sestdien būs, tikai īsāks, sasiets no divām plenēm. Šoreiz plosta siešanā varēs piedalīties ikviens interesents, kurš pieteiksies uz plosta siešanas meistarklasi, kas 1. augustā notiks Strenčos, Gaujmalā pie lielās peldētavas, no pulksten 13 līdz aptuveni pulksten 20. Dalībnieki arī pēc tam nobrauks ar pašu sieto plostu mazu gabaliņu pa Gauju – no peldvietas līdz Vecā ozola vietai.

Meistarklasi vadīs biedrības “Gaujas plostnieki” valdes loceklis strencēnietis Jānis Vāvere, viens no Gaujas plostnieku tradīcijas atjaunotājiem un uzturētājiem mūsdienās. Viņa vadībā interesenti apgūs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pleņu un plosta siešanā un plosta aprīkošanā. Savukārt ar atmiņu stāstiem par plostniecību dalīsies bijušais kokmateriālu pludināšanas aroda praktizētājs Māris Ansis Mitrevics. Meistarklasē vēl ir brīvas vietas. Interesentiem jāpiesakās, zvanot uz tālruni 64715667. Meistarklase norisināsies, pateicoties akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020 finansējumam (projektam “Gaujas plostnieku tradīcija”).

Bet “Kūku Kūkai” būs desmitgades saldā ballīte

Visi šo sestdien gaidāmo svētku pasākumi notiks Strenču Gaujmalā pie lielās peldētavas, ņemot vērā šobrīd notiekošo Strenču brīvdabas estrādes pārbūvi.

Laukumā pie peldētavas būs gan gadatirgus, gan koncerti, gan akcija “Kūku kūka 2020”, ko rīko Strenču novada biedrība “Šūpolēs” un kas šogad svin savu desmitgadi un aicina uz saldo ballīti – akciju “Kūku Kūkai – 10”. No pulksten 12.30 līdz 14 apmaiņā pret nelielu ziedojumu notiks kūku degustēšana un vērtēšana.

Akcijā “Kūku kūka” var piedalīties ikviens, kurš vēlas, mājās pagatavojot torti vai kūku un atnesot to no pulksten 11.30 uz “Kūku Kūkas” telti Gaujmalā pie peldētavas. Šogad saziedotā nauda paredzēta Strenču mūzikas skolas audzēkņu atpūtas telpu labiekārtošanai ar pufiem vai citām sēdvietām (atkarībā no ziedojumu apmēra). “Skolā ir telpas, kur bērniem pavadīt brīvo laiku starp stundām vai arī, gaidot autobusu, un kur viņi var savstarpēji komunicēt vai mācīties,” stāsta Strenču mūzikas skolas direktore Ralda Ziemule, kura ir arī akcijas “Kūku kūka” idejas autore.

Sestdien Strenčos svētku laikā varēs arī redzēt īpašus suņus. Jau aizvadītajā nedēļā, gatavojoties pasākumam, Strenčos ieradās kanisterapijas suņi ņūfaundlends Nika un Noričas terjers Marta saimnieces un treneres, kinoloģes – instruktores Ingūnas Tihomirovas pavadībā, lai treniņā izpētītu upes gultni peldvietā un lai šo sestdien svētku viesiem rādītu savas profesionālās prasmes un paklausību saimniecei. Lieli un mazi varēs satikt vēl vienu īpašu suni – Loti – un viņas saimnieci Zandu Radziņu.

UZZIŅAI

Neparastie plostnieku svētki “Gauja tecēj` skanēdama…”

Svētku norise (Gaujmalā pie lielās peldētavas):

no pulksten 12 gadatirgus;

no pulksten 13 līdz 20 meistarklase “Plosta siešana” (ar iepriekšēju pieteikšanos);

no pulksten 12.30 akcija “Kūku Kūka 2020”;

no pulksten 13 Zemessardzes 2. brigādes 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona paraugdemonstrējumi un piedāvātās aktivitātes;

pulksten 13.30 Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Savieši” deju uzvedums “Mucenieks un Muceniece” un Strenču novada Kultūras centra pašdarbības kolektīvu (senioru dāmu deju kopas “Madaras”, līnijdeju kopas “My Way” un vokālā ansambļa “Melo`dia”) koncerts “Svinam svētkus”;

pulksten 14 bērniem tikšanās ar kanisterapijas suņiem “Roku rokā, ķepu ķepā lasām un peldam kopā” un suni Loti;

pulksten 19.30 meistarklases plosta sagaidīšana pie plostnieka skulptūras kopā ar Strenču pūtēju orķestri;

pulksten 20 koncerts “Marhils un draugi” (ieeja 5 eiro, koncerta dienā 7 eiro);