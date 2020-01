Strenču bibliotēkā atvērs fotogrāmatu “Stikla Strenči”

Mākslinieku apvienība “Orbīta” sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju laidusi klajā fotogrāmatu “Stikla Strenči”, kas tapusi no unikāla laikmeta dokumenta – labi saglabātām stikla fotoplatēm, kurās iemūžināti starpkaru perioda Strenču iedzīvotāju ikdienas un svētku mirkļi.

Grāmatas atvēršanas svētki pērn novembrī notika Latvijas Fotogrāfijas muzejā, tagad kārta pienākusi šā izdevuma prezentācijai Strenčos, pilsētas bibliotēkā 16. janvārī pulksten 17.

Interese jau tagad liela

“Cilvēku interese par gaidāmo pasākumu ir ļoti liela. Padzirdējuši, ka izdota šāda grāmata, interesenti mums zvana arī no citiem novadiem un taujā, kad tās atvēršanas svētki būs Strenčos,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Strenču bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane.

Pagaidām “Stikla Strenču” Strenču bibliotēkas krājumā nav. Grāmatas izdevēji solījuši atvest 20 eksemplārus uz prezentācijas pasākumu un vienu no tiem uzdāvināt bibliotēkai, bet pārējās 19 grāmatas varēs iegādāties pasākumā.

Grāmatas “Stikla Strenči” prezentācija Strenčos ir bibliotēkas ideja, Sarmīte Kosmane pati uzmeklēja izdevējus un uzaicināja ciemos. “Šī grāmata ir par mūsu pilsētu, tās vēsturi, ar vēsturiskiem attēliem, un tai ir liela vērtība. Grāmatas prezentācijas pasākumam vajadzētu būt interesantam, iespējams, tajā varēs dzirdēt stāstus par Strenču vēsturi,” teic S. Kosmane.

Grāmatā izmantotie materiāli ir no Strenču fotodarbnīcas arhīva, kas glabājas Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājumā – tie ir gandrīz 13 tūkstoši stikla negatīvu no Strenču vēstures vairāk nekā 40 gadu garumā (no starpkaru perioda un padomju gadiem), norāda Zane Volkinšteine, tekstgrupas “Orbīta” preses koordinatore.

Strenču fotodarbnīcas dibinātāja Dāvja Spundes un viņa pēcteču, Kraukļu ģimenes pārstāvju, fotouzņēmumi stāsta par nācijas veidošanās laikiem un tehnikas progresu, kas provincē strauji mainīja dzīvesveidu.

Senajos attēlos saskatāma ik detaļa

“Grāmata “Stikla Strenči” ir vērtīgs izdevums gan vēsturiskās fotogrāfijas, gan laikmetīgās mākslas kontekstā, gan arī nozīmīgs izdevums starptautiskā kontekstā. Šī ir, iespējams, labākā no zināmajām starpkaru Eiropas dzīves vizuālajām dokumentācijām. Grāmatā iekļauti 86 attēli no šī kopuma. 200 lappušu biezajā albumā attēli skatāmi 48 x 33 centimetru izmērā. Šajos attēlos varam saskatīt ikvienu detaļu. Stikla negatīvu tehnoloģija padara iespējamu īpaši augstu detalizāciju. Nez vai paši fotouzņēmumu autori kopijās uz fotopapīra ir redzējuši visas šīs detaļas, jo tolaik fotogrāfijas parasti drukāja kontaktveidā un tādā pašā izmērā kā pati plate – nedaudz mazākas par pastkarti,” skaidro Z. Volkinšteine.

Pie izdevuma strādājuši redaktors Vladimirs Svetlovs, sastādītāja Anna Volkova, vēsturnieks Kirils Kobrins un dizainers Aleksejs Muraško. Pateicoties grāmatas veidotāju komandai, “Stikla Strenči”, vienlaikus palikdama vēstures dokuments, demonstrē laikmetīgu skatījumu uz arhīva fotogrāfiju. “Tolaiku vecmeistaru nākotnē vērstais skatiens saskatīja vienu, bet tagad tas krustojas ar mūsu skatienu, kas apguvis jau vēlāk izstrādāto fotovalodu un ko stipri ietekmējusi kinomāksla,” grāmatas priekšvārdā raksta Anna Volkova.

Strenču fotoarhīva stikla negatīvi ilgu laiku glabājās kādreizējās Strenču fotodarbnīcas bēniņos, līdz 2004. gadā ar Mārča Bendika un nekustamo īpašumu aģentūras “Latio” gādību darbnīcas mantinieks fotogrāfijas nodeva Latvijas Fotogrāfijas muzejam.

Grāmatas “Stikla Strenči” izdošana iespējama, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un nekustamo īpašumu aģentūras “Latio” atbalstam.