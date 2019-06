Strenču novada folkloras kopa "Mežābele" piedalīsies Gadsimta garākās līgodziesmas izdziedāšanā

21. jūnijā, Vasaras saulgriežos, no saullēkta līdz saulrietam tiks izdziedāta Gadsimta garākā līgodziesma. Unikālajā valsts simtgades projektā piedalās vairāk nekā 40 kori un folkloras kopas no Latvijas, Kanādas, ASV, Francijas, Austrijas un Luksemburgas, dziedot skaistākās līgotnes no savas pilsētas vai novada skaistākajām vietām. Līgodziesmas tiešraidē skanēs populārākajā latviešu mūzikas kanālā Latvijas Radio 2, kā arī video un foto formātos būs atrodamas interaktīvajā līgodziesmas kartē sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Vidzemē līgodziesma vīsies caur Līgatni, Salacgrīvu, Kocēniem, Jērcēniem, Cēsīm, Aizkraukli, Zaubi, Jūrmalu, Olaini un Jaunmārupi .

„Šis projekts ir mūsu kopības apzināšanās, kā arī iespēja visai pasaulei apliecināt, cik spēcīgas ir dziedāšanas un sadziedāšanas tradīcijas Latvijā. Es aicinu cilvēkus visos Latvijas novados pievienoties sev tuvākajai līgošanas vietai un klātienē atbalstīt korus un folkloras kopas, kuras ik dienu kopj mūsu dziedāšanas tradīcijas, kā arī Latvijas Radio 2 tiešraidē kopā ar līgodziesmu apceļot ne tikai visu Latviju, bet arī Ameriku, Kanādu un Eiropas valstis, kur pulcējas mūsu tautieši,” aicina projekta īstenotāja un Latvijas Radio 2 ētera personība Baiba Palkavniece.

Gadsimta garāko līgodziesmu līdz ar saullēktu plkst. 4:29 atklās tautasdziesmu mūzikas grupa “Tautumeitas”. Tiešraides no Vidzemes Latvijas Radio 2 būs dzirdamas visas dienas garumā: plkst. 6:45 no Līgatnes pārceltuves pār Gauju muzicēs jauktais koris „Līgatne”, plkst. 7:15 ēteru no Salacgrīvas pilskalna pieskandinās folkloras kopa „Cielava”, plkst. 7:45 pie Kocēnu kultūras nama tiksimies ar jaukto kori „Imera”, plkst. 8:15 būsim Jaunjērcēnos pie Jērcēnmužas kopā ar folkloras kopu „Mežābele”, bet plkst. 8:45 Cēsīs jauktais koris „Wenden” līgos Maija parkā. Pusdienas laikā plkst. 12.15 viesosimies Aizkraukles pilsētas kultūras namā pie jauktā kora „Aizkraukle” un plkst. 12:45 Zaubē pie Augšezera līdzās viduslaiku pilsdrupām muzicēs Zaubes jauktais koris. Saulei tuvojoties rietam, plkst.20:45 piestāsim Jūrmalas kultūras centrā viesos pie jaukta kora „Vaivari”, plkst. 21:15 skvērā pie Olaines kultūras nama līgos jauktais koris „Dziesma”, bet Jaunmārupē plkst. 21:45 līgodziesmu izdziedās jauniešu koris „Universum”.

Pēc citu Latvijas novadu un pasaules valstu apceļošanas līgodziesma plkst. 22:00 atgriezīsies Rīgā, Doma laukumā, kur notiks plaša Saulrieta sadzenāšanās diriģenta Inta Teterovska vadībā.

Gadsimta garākā līgodziesma vienas dienas laikā nodrošina tiešsaistes pieslēgšanos 40 dažādām Latvijas un pasaules vietām. Projekta īstenošanā iesaistīti ap 25 Latvijas Radio žurnālisti, ētera personības un reģionālie korespondenti. No saullēkta līdz saulrietam tiek nobraukti vairāk nekā 2500 kilometri, lai klātienē ar mūsdienu tehnoloģiju starpniecību pārraidītu muzikālo kolektīvu dziedāšanu. Visas līgotnes un dziedātāju sveicieni būs dzirdami Latvijas Radio 2 ēterā, atrodami portālā lsm.lv, kā arī Latvijas Radio 2 Facebook un Instagram kontā.

Latvijas Radio 2 ir latviešu populārās mūzikas kanāls, kas ik dienas atskaņo tautā mīlētākās dziesmas dzimtajā valodā. Kantar TNS 2018. gada dati liecina, ka Latvijas Radio 2 ir klausītākā radiostacija Latvijā ar 19,3% tirgus daļu, ik nedēļu sasniedzot 517 tūkstošus lielu auditoriju. Projekts „Gadsimta garākā līgodziesma” notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.