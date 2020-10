Strenču vārds izskanēs Parīzē

Mākslinieku apvienības “Orbīta” izdotā grāmata “Stikla Strenči” drīz dosies uz Francijas galvaspilsētu Parīzi, kur līdz ar vēl citiem deviņiem izdevumiem pretendēs uz balvu nominācijā “Gada fotogrāmata 2020”.

Grāmata “Stikla Strenči” ir nominēta konkursa “Paris Photo–Aperture Foundation PhotoBook Awards” kategorijā “Gada fotogrāmata 2020” un no 5. līdz 28. novembrim tiks izstādīta Parīzē, informē radošā apvienība “Orbīta”, piebilstot, ka šai nominācijai ir izvirzītas 10 fotogrāmatas no visas pasaules.

Laikmetīgs skatījums uz dzīvi starp diviem kariem

Jau rakstījām, ka 2019. gada nogalē mākslinieku apvienība “Orbīta” sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju izdeva fotogrāmatu “Stikla Strenči”, pateicoties Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda un nekustamā īpašuma kompānijas “Latio” atbalstam.

Fotogrāmata tapusi no unikāla laikmeta dokumenta – labi saglabātām stikla fotoplatēm, kurās iemūžināti Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes un viņa mācekļu fiksētie Strenču iedzīvotāju ikdienas un svētku mirkļi starp diviem pasaules kariem. Foto negatīvi atrodas Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīvā.

Grāmata “Stikla Strenči”, vienlaikus palikdama vēstures dokuments, demonstrē laikmetīgu skatījumu uz arhīva fotogrāfijām. “To laiku vecmeistaru nākotnē vērstais skatiens saskatīja vienu, bet tagad tas krustojas ar mūsu skatienu, kas apguvis jau vēlāk izstrādāto foto valodu un ko stipri ietekmējusi kinomāksla,” priekšvārdā raksta grāmatas sastādītāja Anna Volkova.

“Stikla Strenči” – tas ir stāsts par to, kā šie ļaudis varēja dzīvot, nevis par to, kā dzīvoja, piebilst izdevēji. Grāmatā iekļauta arī vēsturnieka Kirila Kobrina eseja angļu un latviešu valodā.



Tas nebija parasts fotosalons

Šā gada sākumā grāmatas “Stikla Strenči” radošās grupas pārstāvji – redaktors Vladimirs Svetlovs, sastādītāja Anna Volkova, kā arī apvienības “Orbīta” pārstāvji Zane Volkinšteine un Artūrs Punte viesojās Strenču pilsētas bibliotēkā, lai iepazīstinātu klātesošos ar jaunās grāmatas tapšanas stāstiem. Šobrīd fotogrāmata “Stikla Strenči” nav atrodama nevienā grāmatnīcā, tiek gatavots tās atkārtots izdevums, informē apvienība “Orbīta”.

Fotogrāmatā “Stikla Strenči” ir apkopota neliela daļa no Strenču fotodarbnīcas arhīva, kurā ir gandrīz 13 tūkstoši stikla plašu negatīvu. Tie atklāj vairāk nekā 40 gadus no Strenču vēstures. Negatīvi no fotodarbnīcas arhīviem ilgu laiku glabājās aizmirsti Strenču darbnīcas bēniņos, līdz 2004. gadā ar Mārča Bendika un nekustamo īpašumu kompānijas “Latio” gādību darbnīcas mantinieks fotogrāfijas nodeva Latvijas Fotogrāfijas muzejam.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Muižniece stāsta, ka Strenču fotodarbnīca durvis vēra 1909. gadā, lai gan šo radošās darbības centru Latvijas provincē ir grūti nosaukt par parastu salonu.

“Fotodarbnīcas dibinātāja Dāvja Spundes un viņa pēcteču, Kraukļu ģimenes pārstāvju, fotouzņēmumi stāsta par apbrīnojamajiem nācijas veidošanās laikiem un tehnikas progresu. Strenči ir vieta, kur unikālā kombinācijā apvienojās tā laika tendences fotogrāfijas mākslā, turklāt pilsētas iedzīvotāji aktīvi piedalījās fotoarhīva radīšanā. Varētu teikt, ka, tikai pateicoties cilvēku vēlmei fotografēties, lai parādītu dzīvi Strenčos, un fotodarbnīcas darbinieku neatlaidībai, mēs varam iepazīties ar ikdienu starpkaru Latvijas mazpilsētā. Spundes un Kraukļu ģimenes darbs mūsdienu izpratnē ir nenovērtējams,” uzsver Linda Muižniece.