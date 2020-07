Svētki turpinās! Smiltenei 100 sestdienas svētku programma

Aktivitātes sestdien, 18. jūlijā

Smiltenei 100 amatnieku tirdziņš

Muzikālie priekšnesumi “Mēs Smiltenei”

No pulksten 8 līdz 14 Baznīcas laukumā no Marijas ielas līdz Kalna ielai Smiltenes un no pulksten 8 līdz pusnaktij Baznīcas laukumā 6 Smiltenes novada mūziķu muzikālie priekšnesumi “Mēs Smiltenei”:

pulksten 10 Smiltenes pilsētas pūtēju orķestris;

pulksten 11.30 Signe Baltere un Jānis Krūmiņš (grupa “Ceļojums”);

pulksten 15 Smiltenes vidusskolas grupa “Forward”;

pulksten 15.30 Ralfs Krūmiņš;

pulksten 16.30 Inga Lazdiņa;

pulksten 18 Dzintars un Kristīne Ziediņi;

pulksten 19.30 Viktors Tilčiks;

pulksten 21 grupa “Tilts”;

pulksten 22.30 grupa “The Missing”.

Svētku laikā darbosies kafejnīcas “Trīs pipari un kūkas”, “Pasēdnīca”, “Pauze” un Brantu muižas saimnieces āra kafejnīca “Baudalus”.

Projektu “Life Adaptate” un “Green Palette” informācijas telts

No pulksten 10 pie Smiltenes novada domes Pils ielā 2, skvērā pie “Smiltenei 100” burtiem, radošas un izzinošas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem par vides un klimata jautājumiem. Aktīvākajiem dalībniekiem pārsteiguma balvas.

Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” ekspozīcija

No pulksten 10 līdz 18 iespēja apskatīt Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” pastāvīgo ekspozīciju “Lietišķās mākslas un tautas tērps Smiltenē” par Smiltenes novada tautas tērpa darināšanu un nēsāšanas tradīcijām. Ir apskatāmi un iegādājami arī jaunākie studijas dalībnieču darbi, iespēja iekāpt studijas vecākajās stellēs un ieaust lupatiņu draudzības paklājā.

Atvērto durvju diena un sidra degustācija sidra darītavā“Abuls” un ābeļdārzā

No pulksten 13 līdz 20 sidra darītavā “Abuls”, Launkalnes pagasta “Vecsprenīšos”, visi interesenti tiek laipni gaidīti uz atvērto durvju dienu un sidra degustāciju, kur varēs nogaršot darītavas visas sidra garšas.

Ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

No pulksten 13 līdz 19 ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un apskati, kā notiek pēdējās simtgades laikā lielākie šīs baznīcas restaurācijas un remonta darbi baznīcas iekštelpās. Apskatei būs pieejama tikai neliela baznīcas daļa. Ieeja par ziedojumiem.

Iepazīsti Smiltenes vēsturi izzinošās ekskursijās

Pulksten 13.30 un 18 izzini Smiltenes vēsturi ekskursijās “Smiltenes ielu stāsti” (gide Maija Jančevska) un “Smiltenes un Kalnamuižas vēsture” (gids Gunārs Auders). Pulcēšanās un sākums pie Pils ielas 2. Ekskursijas ir bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās.

Latvijas Antīko automobiļu kluba Padomju tehnikas sekcijas vasaras pasākums

No pulksten 15 līdz 18 antīko automašīnu parādes brauciens pa Smiltenes ielām un automašīnu apskate Smiltenes novada Kultūras centra autostāvvietu laukumos. Pilsētas iedzīvotājus un viesus priecēs aptuveni četrdesmit restaurētas un labi saglabātas padomju laika automašīnas. Pasākumā piedalīsies automašīnas ar vēsturiskā spēkrata statusu, kas ražotas no 1955. gada.

Smiltenes vidusskolas sveiciens pilsētai simtgadē

Pulksten 21 Smiltenes vidusskolas sveiciens pilsētai simtgadē pie skolas ēkas Dakteru ielā 27

Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota unikāla nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku”

No pulksten 22 līdz 02 īpaši Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla nakts pastaigu taka Vecajā parkā. 12 monumentāli gaismas un video objekti.