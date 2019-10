Svinēs jubileju Smiltenes dievnamam

Nākamās nedēļas nogalē Smiltenē svinēs evaņģēliski luteriskās baznīcas 160 gadu jubileju. Gaidāms gan svētku dievkalpojums, ko vadīs Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, gan arī garīgās mūzikas koncerts, ko smilteniešiem un pilsētas viesiem dāvina producents Spartaks Leimanis.



Smiltenes luterāņu baznīcas vēsture ir daudz senāka par 160 gadiem, jo draudzes zīmogā ir skaitlis 1370, ko pieņem par draudzes dibināšanas gadu. Šoreiz jubileju svinēs, atzīmējot baznīcas ēkas pārbūvi 1859. gadā.

Sakrīt ar lielu darbu noslēgumu

“160 gadu jubileja ir tam Smiltenes baznīcas veidolam, kādu to zinām mūsdienās, – ar augstu torni un plašajām telpām, kurās var saiet līdz pat 1200 cilvēku,” Ziemeļlatvijai” teic Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Reinis Kulbergs.

“Smiltenes baznīca ir vismaz divas ēkas vienā. Šogad, veicot fasādes sakārtošanas darbus, apstiprinājumu guva tas, kas rakstīts vēstures avotos, – ērģeļu daļas gala siena ir no vecās baznīcas. Pirms 160 gadiem tika pabeigta beidzamā lielā baznīcas pārbūve, kas taisnstūra formas baznīcu pārveidoja, ēku paplašinot un pārbūvējot krusta formā,” stāsta mācītājs.

Tagadējā Smiltenes baznīca ir uzcelta krusta veidā un ir vienīgā tipiskā šādā veidā celtā baznīca Latvijā.

Baznīcas 160 gadu jubilejas dievkalpojums notiks nākamo piektdien, 18. oktobrī, kas ir vēsturiskais dievnama iesvētīšanas datums. Vakara dievkalpojumu, kas sāksies pulksten 19, vadīs arhibīskaps Jānis Vanags. Piedalīsies Kristiāna Dāvida kristīgās pamatskolas skolēnu metāla pūšaminstrumentu ansamblis.

Draudzes mācītājs R. Kulbergs ir gandarīts par to, ka jubilejas dievkalpojums sakrīt ar dievnama ārpuses atjaunošanas darbu noslēgumu. Ir nokrāsota baznīcas fasāde, atjaunots dievnama ēkas jumts. Nākamajā nedēļā ar autoceltņa palīdzību baznīcas torņa smailē pēc restaurācijas un apzeltīšanas atgriezīsies vējrādītājs – gailis un lode.

“Vēlos ielūgt katru, kurš izjūt sava ziedojuma pienesumu šiem lielajiem darbiem, piedalīties svētku dievkalpojumā,” aicina mācītājs.

Vēl turpināsies Smiltenes luterāņu baznīcas apkārtnes atjaunošana. Valsts kultūrkapitāla fonds finansiāli atbalstījis draudzes ieceri atjaunot daļu no senā baznīcas žoga metāla konstrukcijām un vēsturiskā mūra restaurāciju kritiskākajās vietās. Restaurācija jau iesākta šoruden notikušajā meistarklasē.

Koncertā – arī operu ārijas un dueti

Atzīmējot Smiltenes luterāņu baznīcas 160 gadu jubileju, nākamo sestdien, 19. oktobrī, pulksten 14 baznīcā sāksies svētku koncerts, ko smilteniešiem un pilsētas viesiem dāvina producents Spartaks Leimanis. Ar Smiltenes luterāņu draudzi viņš sadarbojas jau piekto gadu.

Svētku koncerta programmā būs garīgā mūzika, operu ārijas un dueti. Uzstāsies solisti Diāna Kregere (soprāns) un Edgars Auniņš (tenors). Ērģeļu pavadījumu spēlēs Inga Rācene. Ieeja koncertā – pret ziedojumiem. Laipni aicināti visi.

Vēl drīzumā Smiltenes luterāņu baznīcas tornī atklās ekspozīciju, kurā būs skatāmas senas fotogrāfijas par Smiltenes vēsturi un smilteniešiem laikmetu griežos. Izstādi papildinās mūsdienās uzņemtas fotogrāfijas.

“Ekspozīcija būs pastāvīga. Ir nodoms to paplašināt, piedāvājot smilteniešiem un Smiltenes viesiem interesantu ceļojumu vēsturē. Fotogrāfijas ir no dažādiem avotiem, pārsvarā no Valkas novadpētniecības muzeja,” stāsta mācītājs R. Kulbergs.