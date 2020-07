Svini kopā ar Valmieru!

Šī ir Tava aviobiļete lidojumam uz manas 737.dzimšanas dienas svinībām. Šajā neparastajā gadā nevaram tikties lielā pulkā, tāpēc būšu ļoti priecīga, ja kopā ar mani izvēlēsies vairākus galamērķus un arī pats iesaistīsies svētku rīkošanā. Dažādi pārsteigumi ir sagatavoti – Valmierā atklāsim muzikālus lidlaukus, vārīsim debesmannu, cilposim, vērosim gaisa balonus un būsim kopā gaisā. Pacelšanās 24.jūlijā.

Koncerti Valmieras lidlaukos

Manā dzimšanas dienas sestdienā, 25.jūlijā, vairākas vietas pārtaps par muzikāliem lidlaukiem. Tur nolaidīsies Aija Andrejeva ar grupu, Ivo Fomins ar grupu, pūtēju orķestris "Signāls" un bigbends "Valmieras puikas", grupas “Sudden Lights”, “Apvedceļš”, "Kantoris 04". Ja koncertus neredzēsi klātienē, tos varēsi skatīties arī tiešraidē kanālā “ReTV” un Valmieras Facebook lapā.

Vēl viena nosēšanās vieta 25.jūlijā būs stāvlaukumā pie Vidzemes Olimpiskā centra – tur norisināsies brīvdabas kino vakars. Arī uz lielā ekrāna – par un ap lidošanu.

Izmet cilpas savā maršrutā!

Kopā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”, izmantojot lietotni LOQUIZ, kuru App Store vai Google Play iespējams lejupielādēt bez maksas, 25.jūlijā dodies paša izvēlētā maršrutā Valmierā vai jebkurā pasaules vietā. Veicot noteiktu attālumu, lietotnē saņemsi jautājumu, kas saistīts ar Valmieru. Katri četri jautājumi veidos vienu cilpu, uz kuru atrisinājumu gūsi, liekot kopā iepriekš atrastās atbildes. Cilpošanas spēle nav uz ātrumu, tā ir par prieku, turklāt, iespējams, atklāsi Valmieru no vēl neredzētas puses.

Savu maršrutu vari izplānot arī, 25.jūlijā piedaloties orientēšanās piedzīvojumā “Valmieras rogainings un velo orientēšanās”.

Būs iespēja doties arī tematiskos maršrutos. Valmieras Tūrisma informācijas centrs no 24.jūlija aicinās doties jaunā maršrutā “Mākslas elpa”, bet svētku svētdienā, 26.jūlijā, jau tradicionāli notiks velobrauciens, kura noslēgumā atbilstoši tam, ka Valmierā dzīvojam zaļi, būs iespēja veldzēties ar SIA “Valmieras ūdens” sarūpēto atspirdzinājumu.

“Galamērķis: Valmiera 737”

Šogad svētku gājiens pārtaps par svētku braucienu. Izrotā velosipēdu vai automašīnu, dodies goda aplī paša izvēlētā maršrutā Valmierā, to noslēdzot, izbraucot goda vārtus. Taps arī svētku brauciena dalībnieku fotogalerija. Par to, kas un kā, informācija vēl sekos.

Pašam sava lidmašīna

25.jūlijā Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dārzā tiks atvērtas Valmieras avio būves darbnīcas, kur tiks būvētas lidmašīnas, raķetes un veidoti pūķi. Būs iespēja izlidot ar dronu, apskatīt lidojošo objektu izstādi un spēlēt īpašu “Augstāk par zemi” spēli. Šo spēli vari sākt jau tagad – piedalies konkursā “Jaunais izgudrotājs”, pagatavo lidojošu objektu (lidmašīnu, raķeti, gaisa balonu utt.), kura galvenā sastāvdaļa ir PET pudele, un iesniedz to “Vindai” līdz 17.jūlijam.

Savukārt koprades darbnīcā DARE (Purva ielā 12) ikvienam būs iespēja 25.jūlijā sietspiedes tehnikā ar lidmašīnas motīvu apdrukāt līdzi paņemto gaišas krāsas T kreklu, auduma maisiņu, lakatu u.c.

Debesmanna

Vai zināji, ka man vienmēr ir pietaupīti labākie stāsti? Un dzimšanas diena ir piemērotākais laiks, kad tos palaist gaisā. Piektdien, 24.jūlijā, Valmieras muzeja pagalmā būs debesmannas vārīšana – Valmieras debešķīgāko stāstu vakars ar improvizācijas elementiem.

Savukārt, kāda saistība dārzam ir ar būšanu gaisā, varēs apskatīt Valmieras muzeja Garšaugu dārzā no 24.jūlija. Turpat arī uzzināsim daudz labu ideju fitoterapeita Jāņa Ulmja vadībā.

Pārsteigums gaisā

Ja lidojumam būs labvēlīgs laiks, debesīs varēsim vērot gaisa balonu lidojumus. Arī Tev ir iespēja pacelties gaisā – kāds laimīgais cilpošanas spēles dalībnieks, kā arī atjautīgākais fotokonkursa “Pa-celies augstāk” dalībnieks svētdienas, 26.jūlija, rītu pavadīs, Valmieru apskatot lidojumā ar gaisa balonu.

Īpašs fotostends 25.jūlijā būs laukumā starp tirdzniecības centru “Valleta” un Valmieras Tūrisma informācijas centru. Tur taps kustīgas bildes, protams, vadmotīvs joprojām lidojošs.

Izkustēties, turklāt esot gaisā, varēsi, 26.jūlijā piedaloties gaisa jogas nodarbībā. Izmantojot speciālus tīklus, dalībnieki karāsies nedaudz virs zemes, ļaujot arī saspringumam un ikdienas rūpēm aizlidot.

Gaisīgi dzimšanas dienas ēdieni

Manā dzimšanas dienas nedēļā, sākot no 20.jūlija, par īsti debešķīgiem ēdieniem parūpēsies Valmieras restorāni un kafejnīcas. Viņu piedāvājumā atradīsi manai jubilejai veltītu ēdienu. Iespējams, ka kādā restorānā vai kafejnīcā Tevi gaidīs kāds pārsteigums, papildinot dzimšanas dienas norises. Manu dzimšanas dienu svinēs un viesus gaidīs arī Valmieras tūrisma un viesmīlības piesaistes objekti.

Esam gaisā!

Pirmo reizi manas dzimšanas dienas svinības būs vērojamas tiešraidē kanālā “ReTV” un Valmieras Facebook lapā, lai kopā varam svinēt arī tad, ja būsi dārzā, dosies ciemos pie draugiem vai ēdīsi dzimšanas dienu kūku kādā Valmieras kafejnīcā.

Svētku tiešraidi 25.jūlijā sāksim ar modināšanu pūtēju orķestra dalībnieku izpildījumā no Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas torņa. Pēc tam uzrunu teiks gaisa kuģa kapteinis Jānis Baiks. Lidināsimies no vienas svētku vietas uz citu, aicinot to visu skatīties tiešraidē.

Vislabākā dāvana būs, ja ne tikai atradīsi laiku piedalīties kādā dzimšanas dienas norisē, bet svētku sajūtu radīsi arī savās mājās ģimenes lokā vai pulciņā kopā ar draugiem, kaimiņiem. Šogad svinēsim kopā, bet dažādās vietās, lai svētku sajūtu ir gaisā visā Valmierā.

25.jūlija vakarā pieslēdzies tiešraides ballītei. To sāksim ar Valmieras himnas dziedāšanu grupas “Age of Stones/ Džentlmeņu špagats” vadībā, noteiksim konkursu uzvarētājus, kuri dosies lidojumā ar gaisa balonu, kā arī būs dažādi pārsteigumi trīs izcilu pilotu – vakara vadītāju – izpildījumā.

Lidojuma sajūta svētku izskaņā

Svētku svētdienā, 26.jūlijā, aicinu baudīt mieru un lidojuma sajūtu koncertā “Tu mani cel” Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā. Klausītājus gan ar akadēmisku repertuāru, gan ar dzirdētām un iemīļotām melodijām priecēs muzikālais trio: ērģelniece Līga Ivāne, soliste Kristīne Gailīte un saksofonists Zintis Žvarts.

Visu norišu apkopojumu aicinu apskatīt Valmieras 737.dzimšanas dienas lidojuma programmā Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Valmiera. Gatavi pacelties!”.

Būsim kopā manā dzimšanas dienā 24.–26.jūlijā!