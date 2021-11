“Teātris.zip” jubilejas sezonā LTV būs skatāmas 11 dažādu teātru iestudējumu televīzijas pirmizrādes

No 13. novembra Latvijas Televīzijā atgriežas “Teātris.zip” – ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu skatītāji vienpadsmit sestdienas pēc kārtas varēs vērot gan smeldzīgas komēdijas, gan daudzveidīgas citu žanru teātra izrādes.

2021. gads ir desmitais, kopš ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu Latvijas Televīzija ieraksta un demonstrē Latvijas teātru iestudējumus un raidījumus “Teātris.zip”. Šajā jubilejas sezonā “Teātris.zip” rādīs trīs Valmieras drāmas teātra, divas Liepājas teātra un divas Jaunā Rīgas teātra izrādes, kā arī pa vienai Latvijas Nacionālā teātra, Dailes teātra, Mūzikas nama “Daile” un Ģertrūdes ielas teātra izrādei.

Gaidāmas Īva Žamiaka “Uz Akapulko, kundze!” (Valmieras drāmas teātris) un Šona Grenana “Liec Dievam pasmieties” (Dailes teātris) komēdijas, kā arī režisora Oļģerta Krodera simtgadei veltīta, viņa iestudēta Antona Čehova drāma “Tēvocis Vaņa” (Valmieras drāmas teātris). Būs skatāmi vairāki latvieši autoru darbi, to vidū Jāņa Akuratera liriskā “Kalpa zēna vasara. Sākums” (Jaunais Rīgas teātris), pēc Ineses Zanderes stāstiem tapusī izrāde bērniem “Smieklu sasaukšanās” (Valmieras drāmas teātris), Pētera Pētersona un Raimonda Paula mūzikls “Man 30 gadu” (Latvijas Nacionālais teātris) un Lailas Burānes aktuālais darbs par divkopienu valsti pie viena galda “Taņas dzimšanas diena” (Ģertrūdes ielas teātris). Pie latviešu darbiem pieskaitāma arī izrāde epistulārā žanrā – pēc Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša sarakstes tapušais Mūzikas nama “Daile” iestudējums “Vēstule draugam. Oj. un Im.” ar Vili Daudziņu un Kasparu Znotiņu abu dzejnieku lomās.

“Teātris.zip” jaunās sezonas repertuārā gaidāmi arī trīs krievu klasikas darbi, divi no tiem tapuši Liepājas teātrī – kustību izrāde bez vārdiem pēc Nikolaja Gogoļa lugas “Precības”, kas ieguvusi desmit “Spēlmaņu nakts” balvas, un Alekseja Arbuzova “Cietsirdīgās spēles” – šī gada jaunā Liepājas teātra aktieru kursa diplomdarbs. Krievu klasikas darbu sarakstam pievienots arī Iļjas Ilfa un Jevgēņija Petrova šedevrs “Divpadsmit krēsli” Jaunā Rīgas teātra izpildījumā.

Raidījumos pirms izrādēm, kā ierasts, Ojārs Rubenis sarunāsies ar iestudējumu veidotājiem – aktieriem un režisoriem, tostarp Ievu Puķi, Indru Briķi, Juri Bartkeviču, Gerdu Lapošku, Rēziju Kalniņu, Lauri Dzelzīti, Gati Maliku, Rolandu Beķeri, Ditu Lūriņu, Ināru Slucku, Edmundu Freibergu un Alvi Hermani. Neizpaliks arī raidījuma pēdējo gadu tradīcija – teju katrā no tiem parādīsies kāds negaidīts viesis, kurš būs jāatmin izrāžu veidotājiem. Savukārt pirms izrādes bērniem “Smieklu sasaukšanās” raidījumā ciemosies arī mūziķis Renārs Kaupers un aktrise Inese Pudža.

“Teātris.zip” sezonu 13. novembrī atklāsim ar savdabīgo, jauneklīgo izrādi pēc Jāņa Akuratera stāsta “Kalpa zēna vasara” motīviem Jaunajā Rīgas teātrī. Tā ir pirmā izrāde, kurā piedalās tobrīd – iestudēšanas laikā – vēl pirmā kursa studenti, JRT studijas audzēkņi. Izrādes režisors Alvis Hermanis: “Šī ir mana tēva mīļākā grāmata. Mans tēvs ir cēlies no Zemgales zemniekiem. Tātad – no laukiem. Tāpat kā mēs visi. Jānis Akuraters to sarakstīja, dzīvodams tālu prom no Latvijas. Kaut kādā ziņā mēs visi šodien esam “tālu prom no Latvijas”. Šī grāmata palīdz to atcerēties – no kurienes mēs nākam. Un kur tas viss sākās.” Eduarda Smiļģa Teātra muzejā ierakstītajā raidījumā “Teātris.zip” par izrādes “Kalpa zēna vasara. Sākums” tapšanu stāstīs režisors un JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis un viņa students, JRT jaunais aktieris un izrādes dalībnieks Gerds Lapoška.

Kopš 2012. gada teātra izrādes noskatījušies 6 621 300 televīzijas skatītāju, LTV1 un LTV7 kopā pārraidītas 219 izrādes, bet no jauna ierakstītas 164 izrādes.

Raidījums “Teātris.zip” un izrāžu iestudējumu televīzijas pirmizrādes – no 13. novembra sestdienās plkst. 21.05 LTV1 un REplay.lv. Izrādes satura atskaņotājā REplay.lv un Ltv.lv “Teātris.zip” lapā pēc televīzijas pirmizrādes būs skatāmas septiņas dienas.