Tenoru Jaunais gads – joku pilns koncerts. 17.janvārī 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā

Teātru Tenori apvienojušies īpaši priecīgam notikumam – Tenoru Jaunais gads, lai kopā ar skatītājiem ieskandinātu Jauno gadu. Koncertā skanēs iemīļotas dziesmas, joki un asprātīgas prognozes 2019. gadam gan pēc austrumu horoskopa, gan latviskiem ticējumiem.

Koncertā piedalīsies operas solists Juris Jope, no Latvijas Nacionālā teātra – Mārtiņš Brūveris, kurš arī iejutīsies konferansjē lomā, no Liepājas – Marģers Eglinskis, Kristians Kareļins no Nacionālā teātra. Dziesmu pavadījumu nodrošinās izcilā pianista Anatolija Livčas instrumentālā grupa.

Koncertā skanēs gan jaunas, bet jau iemīļotas dziesmas, gan klasiska jaunā īpašā sabalsojumā un aktieriskā interpretācijā – “Karameles”, “Tavas mājas manā azotē”, “Mazā”, Ziemeļblāzmas romance”, “Divi eņģeļi”, “Rikšo, bērīt!”, “ O, Sole mio”, “Zelta kamanas ” , “Lai tik snieg” un daudzas citas skaistas dziesmas.

Koncertam īpašu šarmu piešķirs pārdomātais scenārijs un aktieru joki. Koncerta gaitā skatītāji uzzinās, ko mēs varam sagaidīt no 2019. gada, ko austrumos dēvē par Cūkas gadu. Tās būs brīnišķīgas ziņas, jo cūka, kā zināms ir gudrs, miermīlīgs un omulīgs dzīvnieks, un tāds attiecīgi ir gaidāms arī šis gads, kurš mūs iepriecinās ar demogrāfisku kāpumu, bagātības pieaugumu, politiķu viedumu un vispārēju laimi. Aktieri bija nopietni meklējuši un ar smaidu atraduši pozitīvo visās jomās, radot optimistisku gaisotni un cerīgu skatu nākotnē. Koncertā netrūks arī emocionālas notis un aizkustinoša pacēluma, ko nodrošinās aktieru vokālie talanti, meistarība un, noteikti, dziesmu izvēle.