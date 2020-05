Tiekamies nesatiekoties – uz īpašu cilpošanas spēli sestdien aicina velo kino festivāls KINO PEDĀLIS

Velo kino festivāls KINO PEDĀLIS šogad svin piecu gadu jubileju, un tieši jubilejas gadā KINO PEDĀLIS pirmo reizi norisināsies visā pasaulē! 9.maijā ikviens interesents aicināts kļūt par online spēles CILPOJAM KOPĀ AR KINO PEDĀLIS dalībnieku, dodoties paša izvēlētā maršrutā Latvijā un visā plašajā pasaulē, vienlaikus atbildot uz jautājumiem un izpildot uzdevumus. Dalība spēlē ir bez maksas.

Festivāla KINO PEDĀLIS burvība slēpjas divu šķietami nesavienojamu procesu savienošanā, ierasts, ka festivāla laikā dalībnieki gan brauc ar velosipēdu, gan skatās kino. Taču brīdī, kad pauze iespiesta it visam, ko darām, organizatori atraduši veidu, lai festivāla aktīvo daļu aizvestu līdz katrai mājai. Viss, kas nepieciešams, ir vēlme izkustēties, velosipēds (spēli var spēlēt arī pastaigājoties vai nūjojot), pašu izvēlēts maršruts, lietotne LOQUIZ un ierīce, kas ļauj pieslēgties GPS un internetam. Cilpošanas spēle nav uz ātrumu, tā ir par prieku. Tā ļaus izkustēties gan garīgi, gan fiziski, turklāt visi reģistrētie dalībnieki piedalīsies lielajā loterijā.

Kā notiks spēlēšana?

Dalībniekiem tiks piedāvātas divas spēles: Ģimeņu pedālis (10 km) un Puspedālis (20km). Izvēlētajai spēlei festivāla dienā varēs piekļūt caur lietotni LOQUIZ, kuru App Store vai Google Play iespējams lejupielādēt bez maksas. Spēlētāji aicināti apdomāt un radīt sev tīkamāko maršrutu 10 vai 20 km rādiusā, balstoties no savas atrašanās vietas. Iesakām braukt ar velosipēdu, bet spēli droši varēs spēlēt arī nūjotāji un kājāmgājēji, turklāt spēlei pieslēgties varēs no jebkuras vietā Latvijā un pasaulē. Festivāla atklāšanas brīdī, KINO PEDĀLIS FB event tiešraidē, 9.maijā plkst. 12.00 – tiks atklāti kodi, lai LOQUIZ lietotnē piekļūtu izvēlētajai spēlei. Jūs sāksiet braukt (iet, skriet), bet lietotne ik pa 500m – 1 km piespēlēs jautājumus vai uzdevumus, kas saistīti ar velo, kino, aktīvu dzīvesveidu un jautru dzīvošanu. Un kur tad tā cilpošana? Katri četri jautājumi veidos vienu jautājumu cilpu, bet pareizās atbildes būs jāliek lietā, lai atbildētu uz cilpu noslēdzošo, piekto jautājumu. Katrai spēlei vairākas cilpas – 10 km mazāk, 20 km vairāk.

Drošība pirmajā vietā!

Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, ir ļoti, ļoti svarīgi sekot līdzi drošības noteikumiem. Komandu veidojam tikai no spēlētājiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, spēlējam divatā vai individuāli. Lai izvairītos no drūzmēšanās, iesakām izvēlēties ne tos pašus populārākos maršrutus, pieejam maršrutu izvēlei droši un radoši. Pamanot citus spēlētājus, pamājam viņiem no 2m attāluma. Atrodoties uz ceļa un kustībā, obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

Cilpošanai nepieciešams:

Lejupielādēt bezmaksas lietotni LOQUIZ.

Izdomāt, kuru spēli spēlēsiet - Ģimeņu pedāli (10km) vai Puspedāli (20km).

Pašu spēkiem izplānot attiecīga garuma maršrutu, balstoties uz to vietu, kur atradīsies sestdien, 9.maijā plkst. 12.00. Atrašanās vieta nav no svara – spēlēt var visā Latvijā un pasaulē.

Sagatavot velosipēdu, ierīci ar interneta, GPS pieslēgumu un apdomāt, kā to droši turēt brauciena laikā, jo jautājumi parādīsies ik pa katriem 500m – 1 km.

Pievienoties Facebook live tiešraidei sestdien, 9.maijā plkst. 12.00, Kino Pedālis Facebook lapā. Tiešraides laikā saņemsiet kodu, lai piekļūtu spēlei, instrukciju un krietnu devu optimisma.

Pievienojies cilpošanas spēlei jau tagad, lai nepalaistu garām svarīgāko : Facebook Kino Pedālis.

Informācija arī www.kinopedalis.lv. Pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldībai, dalība spēlē bez maksas.