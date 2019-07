27.jūlijā turpinām svinēt Smiltenes novada 10 gadu jubileju Blomē, kur nedaudz mierīgākā un maģiskā atmosfērā, ļaujoties sapņiem un cerībām, pie Riņģu saiešanas nama - izskanēs klusās mūzikas koncerts “Vieta, kur mājo miers!”'

Riņģu saiešanas nams celts 19.gs. otrajā pusē kā hernhūtiešu draudzes garīgo norišu telpa, un tieši šeit 27.jūlijā plkst.20.00 esiet aicināti uz īpašu noskaņas koncertu, kurā caur mūzikas skaņām tiks savienoti trīs mūzikas notikumi.



Pirmais: beļģu akordeonista Hartwin Dhoore un viņa dzīvesbiedres, igauņu mūziķes Leana Vapper trausli melanholiskais duets. Hārtvina rokās mazais diatoniskais akordeons atver vārtus uz brīnumainu senu noskaņu pasauli, spēlēts gan solo, gan sadarbībā ar rata liru, ģitāru, vijoli un citiem ķeltu tautas mūzikai raksturīgiem instrumentiem. Leana, savukārt, ir dziedātāja un dūdiniece, kuras dziesmās atspoguļojas Sāremā salas mežu čuksti, purvu nopūtas un jūras šalkas. Koncerts “Vieta, kur mājo miers!” ir vienīgā iespēja dzirdēt Leanu un Hārtvinu klātienē Latvijā.

Ieskats dueta daiļradē- https://www.youtube.com/watch?v=pT9CqirrJBQ

Otrais notikums - pasaules mūzikas trio OROBORO, kas radies pagājušā gadsimta pašās beigās kā triju neatkarīgu personību - oriģinālu un tradicionālu mūzikas instrumentu darinātāja un spēlētāja Aleksandra Maijera, ģitārista, valdorfskolas alternatīvā orķestra ilggadējā vadītāja, mūzikas autora un aranžētāja Andreja Grimma un hiphopa slavenības Jacques of Sta savienība. Oroboro ir gana neparastas instrumentālas mūzikas kults, kurā satiekas plaša paštaisītu akustisku skaņu rīku palete (kokosrieksta svilpavnieks, stabules, veidotas no santehnikas caurulēm, plūmes kauliņa dūcējs utt.) ar klasisko un elektrisko ģitārām, kā arī elektroniskām iekārtām. Savos darbos mēdz izmantot arī pasaku fragmentus un sadzīves skaņas.

Ieskats Oroboro daiļradē https://www.youtube.com/watch?v=WOdU-OzrVF8&t=1575s

Kā trešais, abus iepriekšējos kopā savedīs, dziesminieks Haralds Sīmanis - robustais un reizē romantiskais balss un ģitāras vēstījuma meistars.

Ieskats H.Sīmaņa daiļradē- https://www.youtube.com/watch?v=A8xfiQy9xFU

Vakara vadītājs Klāvs Kalnačs.

Esiet mīļi gaidīt Blomē, vietā, kur šoreiz aizbēgt ikdienas steigas, kur būs atļauts sapņot, ļauties cerībām!

Smiltenes novads- vieta, kur mājo miers!

Smiltenes novads- vieta, kur augt!





Informācija par pasākuma norises vietu:



Adrese: Rinģu saiešanas nams, Blomes pagasts, Smiltenes novads

GPS koordinātas: GPS 57.433418, 25.755667





Smiltenes novadam 10

2019.gada 1.jūlijā apritēja 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus - Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinam no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos! Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

