Turpinās akcija “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”

Kopš marta “BILŽU BIROJS” aicina piedalīties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” un kļūt par mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 2020” neklātienes dalībnieku.

Tija Auziņa, festivāla “BILDES” direktore un akcijas “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” idejas autore, stāsta: “Teju katrai mājai Latvijā ir sava pastkastīte, tomēr itin bieži tā pastnieku sagaida mazliet skumja un nemanāma. Mēs priecājamies par katru pastkastīti, kura kļūst nedaudz košāka un krāsaināka. Ceram, ka akcijas dalībnieku veikums vēl ilgi iepriecinās ne tikai viņus pašus, bet arī garāmgājējus un čaklos pastniekus!”

Tuvojoties akcijas noslēgumam 10. septembrī, “BILŽU BIROJS” ik dienu saņem arvien jaunus un krāsainus darbus. Latvijas pastkastīšu galeriju papildinājuši aktīvi un radoši ļaudis no vairāk nekā 50 novadiem.

Īpašs prieks, ka akcija uzrunājusi tautiešus arī ārzemēs un “BILŽU BIROJS” saņēmis skaistas fotogrāfijas arī no Baškortostānas Republikas Krievijā. Tur dzīvojošā latviete Ilona Saverasa saka: “Tieši šogad, pēc 11 gadu darba Krievijā, biju nolēmusi atgriezties mājās Latvijā, taču vīruss un laiku lika mainīt plānus un nodomus. Sāku atjaunot un atsvaidzināt to, kas 11 gadu laikā mazliet noplucis, un pastkaste bija pirmā, kurai uzšāvu ar otu un krāsām. Esmu viens no retajiem cilvēkiem ciematā, kas šādi izrotājis savu pastkasti, jo lielākoties cilvēki te pastkastes nopērk vai arī vispār nepievērš uzmanību tam, kur pastnieks ieliek avīzes, rēķinus un vēstules. Vēl viena brīnišķīga latviešu mentalitātes iezīme - skaistums visapkārt. Ja pirms vairāk nekā 100 gadiem uz Baškīriju atbraukušos latviešus asociēja ar ziedošajām puķēm pagalmos, tad tagad varam lepoties ar krāsainām un oriģinālām pastkastēm.”

Akcijas ietvaros privāto pastkastīšu īpašnieki kopā ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem tiek aicināti radoši izdaiļot savas piemājas pastkastītes, padarīt tās krāsainas un īpašas, lai atjaunotā pastkastīte kļūtu par mājas vizītkarti un arī par oriģinālu vides objektu.

Ideju par pastkastīšu mākslinieciskošanu, domājot par vēstuļu sūtīšanas un saņemšanas burvību, festivāla “BILDES” dalībnieki (mūziķi, mākslinieki, fotogrāfi, žurnālisti u.c., kā arī viņu bērni) īstenoja pērn, kad piešķīra tām jaunu, neierastu veidolu.

Akcijas izaicinājums pastkastīšu īpašniekiem – dariet kā mēs, dariet labāk par mums!

Pastkastītes mākslinieciskošanai var izmantot jebkādus materiālus un tehnisko izpildījumu – gleznošanu, kalšanu, kokgrebumu veidošanu, šūšanu, klūgu pīšanu, kolāžu veidošanu, ploterēšanu, datorsalikumu izmantošanu vai pat pavisam jaunu īpašu autortehniku. Lai sagatavotu ilgnoturīgus darbus, jāatceras, ka ikdienā pastkastīte būs pakļauta laikapstākļu ietekmei, tāpēc ieteicams izvēlēties āra darbiem piemērotas un noturīgas krāsas un materiālus.

Lai piedalītos akcijā, darba autors vai tā pārstāvis ar īpašnieka piekrišanu pastkastīti nofotografē labā kvalitātē (divas fotogrāfijas – viena tuvplānā, otra – reālajā vidē) un līdz 2020. gada 10. septembrim nosūta uz e-pastu [email protected], vēstulē norādot darba autora/-u vārdu, uzvārdu, vecumu, pilnu pastkastītes atrašanās vietas adresi, darba nosaukumu un īsu stāstu par pastkastītes mākslinieciskošanas ideju. Lai īpaši izceltu notikušās pastkastītes pārvērtības, autori aicināti pievienot arī fotogrāfijas, kas uzņemtas pirms pastkastītes mākslinieciskošanas.

Mākslas darbu autori aicināti publicēt savas apgleznotās pastkastītes un to tapšanas gaitu sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Draugiem.lv, izmantojot tēmturus #Pastkastites un #paliecmājās un pievienojot/ietagojot @FestivalsBildes, lai “BILŽU BIROJS” varētu sekot līdzi un dalīties ar šiem ierakstiem savos sociālajos tīklos.

Jau tagad festivāla “BILDES” Facebook lapā izveidota akcijas dalībnieku iesūtīto fotogrāfiju virtuālā galerija. Ikviens aicināts sekot lapai, jo galerija kļūst arvien lielāka un krāšņāka!

Interesantāko darbu autori saņems “BILŽU BIROJA” un VAS “Latvijas Pasts” pateicības rakstus un pārsteiguma balvas.

Nolikums un cita informācija par akciju “BILŽU” mājaslapā – www.bildes.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt (tālr.: 29282866 - Tija) vai rakstīt (e-pasts: [email protected]).

Ceram, ka ar plašu pastkastīšu galeriju Latvijas laukos un pilsētās šajā rudenī iezīmēsim Latvijas senākā mūzikas un mākslas festivāla „BILDES” 35 gadu jubileju.

Radīsim prieku paši sev, kaimiņiem un garāmgājējiem! Aicināsim akcijai pievienoties arī draugus, radus, darba kolēģus un skolasbiedrus!

Lai PRIEKS vairo PRIEKU!

TIKAI TĀ!

Akcijas sadarbības partneris – VAS “Latvijas Pasts”. Informatīvi atbalsta: Latvijas Pašvaldību Savienība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Radio 2, “Latvijas Avīze”, portāli LA.lv, 1188.lv, Inbox.lv, Pilsēta24.lv, Draugiem.lv, Santa.lv, E-klase.lv, “Zemgus”, “Rīgas Apriņķa Avīze”, “Alūksnes un Malienas Ziņas”, “Auseklis”, “Bauskas Dzīve”, “Brīvā Daugava”, “Dzirkstele”, “Druva”, “Ezerzeme”, “Jūrmalas Vārds”, “Kurzemnieks”, “Latgales Laiks”, “Liesma”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Ogres Vēstis Visiem”, “Rūjienas Vēstnesis”, “Saldus Zeme”, “Staburags”, “Stars”, “Talsu Vēstis”, “Vaduguns”, “Ventas Balss”, “Vietējā Latgales Avīze”, “Zemgale”, “Zemgales Ziņas”, “Ziemeļlatvija” u.c.