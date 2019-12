Uz mirkli apstājoties straujajā ikdienas skrējienā. Dievnamā Smiltenē ar īpašu koncertprogrammu uzstāsies titulētākā kantrimūzikas grupa Latvijā "Sestā Jūdze"

Tuvojoties gada gaišākajiem svētkiem, Latvijas titulētākā kantrimūzikas grupa “Sestā Jūdze” pēc klausītāju lielā pieprasījuma atgriežas pie saviem mīļajiem ar grupas pastāvēšanas laikā visīpašāko akustisko Ziemassvētku koncertprogrammu “Sešas jūdzes līdz Ziemassvētkiem”, viesojoties 23. decembrī pulksten 19 Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

“Kaut uz mirkli apstāties no straujā ikdienas skrējiena, ieklausīties mūsu spēlētajās dziesmās, aizdomāties par dzīvi, tās vērtībām, garīgumu, ieklausīties sevī, izjust Ziemassvētku laiku un, ja apmeklēsiet koncertu baznīcā, arī dievnamu īpašo noskaņu,” tā par Ziemassvētku koncertprogrammas galveno vēstījumu saka grupas “Sestā Jūdze” mūziķi Agris Gedrovičs un Modris Miķelsons.

Atšķirībā no ierastā repertuāra šajā programmā valdīs dvēselisks miers, kas raksturīgs tieši baltajam un klusajam gada laikam, palīdzot radīt svētku noskaņojumu, taču nezaudējot ausij tīkamo kantri skanējumu. “Sešas jūdzes līdz Ziemassvētkiem” klausītājus aicina uz koncertiem Jelgavā, Ķekavā, Kuldīgā, Brocēnos, Ventspilī un Smiltenē, kas būs ļoti īpašs koncerts pašiem mūziķiem.

Biļetes uz 23. decembra koncertu “Sešas jūdzes līdz Ziemassvētkiem” Smiltenē iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā arī internetā. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot), neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja ir bez maksas. Biļetes būs pieejamas arī koncerta dienā uz vietas.

Vairāk par koncertprogrammas ideju, gatavošanās procesu un Ziemassvētkiem laikrakstam “Ziemeļlatvija” stāsta A. Gedrovičs un M. Miķelsons.

- Kā radās ideja par “Sešām jūdzēm līdz Ziemassvētkiem”?

- Pirmās domas izskanēja jau pēc grupas “Sestā Jūdze” 15 gadu jubilejas turnejas 2016. gadā. Taču tūre noslēdzās tikai mēnesi pirms Ziemassvētkiem, un nebūtu bijis prātīgi visu sasteigt, lai nezaudētu priekšnesuma kvalitāti. Tādēļ ieceres īstenošanu atlikām uz vienu gadu. Kā liecina skatītāju un klausītāju atsaucība, bija vērts pagaidīt.

- Ar ko īpaša būs šī koncertprogramma?

- Tā kā koncerta repertuārā liela daļa ir īpašas Ziemassvētku dziesmas, ko paši ikdienā nespēlējam, tās bija no nulles jāiemācās un jāapstrādā tā, lai līdzsvarā būtu gan jau zināmais populāro Ziemassvētku dziesmu vēstījums, gan mūsu grupas īpašais kantri skanējums. Pie tā arī aktīvi strādājam, un gala vērtējumu atstāsim klausītāju ziņā.

Vēl interesanti ir tas, ka koncertprogrammu papildinās daudzu mūsu oriģināldziesmu teksta autores dzejnieces Marikas Svīķes ziemas dzejoļi, ko ļoti emocionāli ir ierunājis Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis. Kāds mūsu klausītājs publiskajā telpā saistībā ar koncertu bija ierakstījis: “Cita “Sestā Jūdze”.” Varētu piekrist, ka tieši ar to arī šī koncertprogramma ir īpaša.

- No sešiem koncertiem četri notiks dievnamos, kāpēc šāda izvēle?

- Kur gan varētu būt piemērotāka vieta Ziemassvētku koncertiem, ja ne baznīcās? Kultūras nami ir pilnīgi kas cits gan iekārtojuma, gan akustikas ziņā. Iespējams, baznīcās noskaņa ir sirsnīgāka. Domāju, baznīcas un kultūras namus pat nevajadzētu salīdzināt, jo tie nav salīdzināmi. Varu sacīt vien to, ka gan baznīcās un pilīs, gan kultūras namos un estrādēs, spēlējot saviem klausītājiem, darām to no sirds un arī no sirds ceram, ka mums izdodas saprotami pateikt to, ko vēlamies pasacīt.

Mēs īpaši gaidām tikšanos ar mūsu klausītājiem tieši Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur koncerts norisināsies 23. decembrī, tad, kad būs palikušas mūsu koncerta nosaukumā minētās “Sešas jūdzes līdz Ziemassvētkiem”. Šis koncerts būs ļoti īpašs mums pašiem, ne tikai klausītājiem, jo būsim tuvu savām mājām, dzimtajai pusei, mūsu mīļajiem.

- Ko jums pašiem nozīmē Ziemassvētki?

- Ziemassvētkus katrs izjūt citādi, taču visiem tie ir ģimenes svētki, un šogad koncerti ir saplānoti tā, lai pašā Ziemassvētku vakarā mēs būtu kopā ar saviem tuvajiem, nevis uz skatuves. Tie ir īpaši – skaistākie svētki.

- Noslēgumā pastāstiet par nākamā gada plāniem, ko esat iecerējuši!

- Jau kādu laiku strādājam pie jaunām dziesmām, un nākamgad visi kopā varam gaidīt mūsu jaunāko albumu. Tāpat esam priecīgi, ka turpinās mūsu sadarbība ar Šveici, kur šovasar ar lieliskiem panākumiem piedalījāmies ietekmīgākajā kantrimūzikas festivālā Eiropā – “Interlaken”. Ceram šogad Latvijā sagaidīt mūsu jaunos paziņas – šveiciešu grupu no Cīrihes. Dzīve rādīs!