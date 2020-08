“Uzzied” Mēru muiža

Sākot no vakardienas, 20. augusta, līdz pat 1. oktobrim Smiltenes novada muzejā Mēru muižā apskatāma izstāde “Ziedi krāsā un kompozīcijā greznos un smalkos izstrādājumos”, ko veidojuši mākslinieki un amatnieki no visas Latvijas.

Izstādi atklāja šo trešdien, klātesot izstādes dalībniekiem, rīkotājiem, kas ir Tautas lietišķās mākslas studija (TLMS) “Smiltene” un Smiltenes novada dome, un interesentiem.

Izlikti vairāk nekā 400 darbu

Ekspozīcija izvietota vairākās telpās bijušās Mēru muižas kungu mājas divos stāvos, jo izstādē izlikti vairāk nekā 400 darbi, kas pārstāv dažādus žanrus.

“Ir tekstils, keramika, pinumi, gleznas, apgleznots zīds, tērpi. Visu uzreiz nemaz pat nevaru nosaukt. Rīkojot izstādi, saņēmām 30 pieteikumus par pavisam 470 darbiem, un pilnīgi visi nav izlikti, jo tas nebija realizējams fiziski un mākslinieciski,” teic TLMS “Smiltene” pašreizējā vadītāja Agnese Ice- Sudzane. Viņa uz laiku šajā amatā aizvieto Lieni Strazdiņu, līdz ar to Agnesei sanācis līdz galam īstenot Lienes Strazdiņas ideju par tādu mākslas, amatniecības un daiļamatniecības darbu izstādi, kas ir radīti, ietekmējoties krāsā un kompozīcijā no dabas.

“Šogad daudzus izstādes dalībniekus mulsināja piebilde par grezniem un smalkiem izstrādājumiem. Katram meistaram ir sava izpratne par smalko un grezno, – kas vienam šķiet smalks un grezns, par to cits ir gluži pretējās domās. Šās izstādes mērķis ir parādīt to, kas tad mūsu Latvijas daiļamata meistariem viņu izpratnē ir smalks un grezns,” piebilst Agnese Ice-Sudzane.

Skatītājs iegūs raibumu un dažādību



Uz izstādes atklāšanu ieradās arī Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubene. Mēru muižā viņa bija pirmo reizi un atklājusi šo vietu kā patīkamu pārsteigumu.

“Mēru muiža ir interesanta vieta ar savu stāstu un vēsturi, un šī izstāde muižai ir labs atspēriena punkts. Ja runājam par izstādē izliktajiem darbiem, tad pieeja izstādes rīkošanā pieļauj demokrātisku formātu, tas nozīmē ļoti plašu žanru daudzveidību. Ne vienmēr visu var izlikt kopīgā izstādē ar segām vai galdautiem, bet šajā izstādē tā ir “odziņa”, kas piesaista. Šobrīd viss kopā ir, neteiksim, kičs, bet daudzveidīgs, raibs. Atbraucot uz šejieni, saproti, ka dabūsi raibumu, dažādību, tādu krāšņu ziedu. Katrā ziņā šajā izstādē ir ieguldīts milzīgs darbs,” iespaidos dalās Linda Rubene.

Tautas lietišķās mākslas eksperte apzinās, ka muižas ēkā šobrīd nevar vēlēties tādu apgaismojumu kā izstāžu zālē, un novēl Smiltenes novadam rast finansiālas iespējas tālākam Mēru muižas telpu iekārtojumam un līdz ar to arī Mēru muižas attīstībai.

Smiltenes novada muzejā Mēru muižā var apskatīt vēl divas citas izstādes: Smiltenes novada medicīnas vēsturi un muzeja pirmsākumus un savulaik muižas ēkā izvietotās, tagad slēgtās Birzuļu pamatskolas muzeja ekspozīciju.

Smiltenes novada muzeja darba laiks vasaras sezonā (līdz 30. septembrim) ir no pulksten 10 līdz 17 no otrdienas līdz piektdienai un no pulksten 10 līdz 15 sestdienās. Svētdien un pirmdien muzejs ir slēgts.