Valcēniete ar krāsainiem diegiem rada brīnumus

Valkas pilsētas kultūras nama Klientu apkalpošanas zālē apskatāma valcēnietes gleznu izšuvējas Evgenijas Kozlovas darbu izstāde “Diegu fantāzija”.

Tā ir kārtējā izstāde mākslas projekta “Paši savējie” ietvaros. Pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis aicina izstādi apmeklēt pa vienam vai pa diviem cilvēkiem no vienas mājsaimniecības. Obligāti jābūt aizsargmaskām. Izstāde apskatāma darba dienās no pulksten 8 līdz 17. Trešdien, 18. novembrī, gan to nevarēs izdarīt. A. Ikšelis vērš uzmanību, ka kultūras nama durvis ir slēgtas, bet pie tām izvietota informācija, kā apmeklētājiem jārīkojas, lai tiktu ielaisti iestādē.