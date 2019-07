Valgā atdzīvosies viduslaiki

Nākamsestdien, 13. jūlijā, kaimiņpilsētā Valgā 15. – 16. gadsimta svētki atdzīvinās Senās Livonijas landtāgu. Tā norises vieta vēsturiski bijusi Valga. Svētku pasākumi notiks aiz Valgas muzeja Sedes parkā.

Vēstures liecības stāsta, ka Livonija (latviešu valodā – Līvzeme) jeb Māras zeme bija 1225. gadā tagadējās Vidzemes, Latgales un Igaunijas dienvidu daļā izveidota suverēna teritorija, kas atradās Svētās Romas impērijas pakļautībā. Vēlāk Livonija iekšējo ķildu rezultātā tika pārveidota par Livonijas konfederāciju ar centru Rīgā. No 1419. gada regulāri tika sasaukts Livonijas landtāgs kā Livonijas konfederācijas augstākais pārvaldes orgāns.

Livonijas landtāgs (tulkojumā no vācu valodas – Livonijas zemes sapulce) jeb Livonijas konvents bija Livonijas konfederācijas pārstāvju sapulce 15. un 16. gadsimtā. Landtāga kompetencē ietilpa kopīga Livonijas ārpolitika un militārā sadarbība, iekšpolitisko attiecību veidošana, tirdzniecības līgumu slēgšana, nodokļu un naudas politika, kā arī izbēgušo zemnieku atdošana.

Šos laikmeta svētkus rīko Valgas muzejs. Svētku galvenā būtība ir apmeklētāju iepazīstināšana ar viduslaiku ieražām un seno mantojumu. Pasākuma galvenā norise būs inscinēts vēsturiskais Livonijas landtāgs, kurā sapulcēsies baznīcu, zemes pārvaldnieku, pilsētu un Vācu ordeņa pārstāvji, lai diskutētu par Livonijas lietām. Pasākumā muzicēs Latvijā populārā etno mūzikas grupa “Auļi”. Skatītājus ar viduslaiku mūziku un dejām priecēs Igaunijas grupas “Saltatores Revalienses” un “Rondellus”, kā arī varēs noskatīties zobenu cīņu turnīrus. Pasākumu vadīs teātra režisors un aktieris Jānuss Rohumā. Viņš klātesošos iepazīstinās ar Livonijas landtāga vēsturi un tā nozīmi viduslaiku Livonijā.

Parkā notiekošajās radošajās darbnīcās apmeklētāji varēs mācīties miecēt trušādu, gatavot sev naudas maku no zivju ādas, ādas aproci, rotaslietu no dzīvnieka kaula, ziedi ādai no augiem vai zīmēt ar ogli. Darbosies kalēja darb­nīca un būs arī viduslaikiem raksturīgais moku kambaris. Tiem, kuriem būs vēlme, būs iespēja nofotografēties viduslaiku apģērbā. Varēs apgūt iemaņas cīņām ar zobeniem un šaut ar arbaletu. Bērni varēs izvizināties ar poniju. Būs atvērta viduslaiku aptieka, baznīcai ziedojumus vāks mūķenes. Par svētku apmeklētāju iestiprināšanos rūpēsies divas kafejnīcas.

Viss pasākums norisināsies viduslaiku atmosfērā. Ļoti gaidīti ir viesi pāvesta, bīskapa, rātskunga vai zemnieka apģērbā. Būs viduslaiku dejas un kopīga dziedāšana. Pasākumā piedalīsies arī Valkas novadpētniecības muzejs, kurš apmeklētājiem piedāvās radošo darbnīcu. Tajā varēs izveidot savu personīgo ģerboni un rotājumus ar karodziņiem.