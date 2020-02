Valgā atklās valcēniešu radošo darbu izstādi

Sestdien pulksten 17.30 Valgas kultūras un interešu centrā atklās trīs domubiedreņu – Kristīnes Ganiņas, Ingas Danielas un Dinas Smelteres – kopīgu izstādi “EXIT”.

Viena no darbu autorēm D. Smeltere stāsta: “Esam trīs draudzenes, kas turas kopā ne tikai dzīvē, bet arī mākslinieciskos projektos. Patiesībā esam četras, bet kā ceturtā kuplinās mūsu izstādi, lai tas paliek noslēpumā līdz atklāšanas dienai.”

Uz jautājumu, kāpēc izstādei dots tāds nosaukums, tulkojumā no angļu valodas – izeja, D. Smeltere atbild: “Nosaukums radās, pētot “Boeing” lidmašīnas interjera detaļas. Viena no tām – EXIT – šķira interesanta, tāpēc nolēmām šo tēmu apspēlēt kopīgajā radošajā projektā. Tā tiks veiksmīgi atspoguļota gleznās, instalācijās un botāniskajā bareljefā.” Izstādē būs apskatāmas gleznas arī no mākslinieču zelta fonda un privātajām kolekcijām.

Radošās valcēnietes Valgas kultūras un interešu centra virzienā lūkojušās jau iepriekš, jo telpas šķitušas vilinoši plašas un teicami apgaismotas. Arī centra vadītāja izrādījusi lielu pretimnākšanu jau tā noslogotā pasākumu grafikā.

D. Smeltere sola, ka izstādes atklāšanā paredzēts pārsteigums džeza mūzikas cienītājiem.

“Ja kāds vēl guļ ziemas miegā un nav modies pretim pavasarim, tad to lieliski varēs izdarīt sestdien nepiespiestā un radošā gaisotnē,” sola mākslinieces.

Izstāde būs apskatāma līdz 29. martam.