Valgas muzejā apskatāma vaska figūru kolekcija

Valgas muzejā līdz 31. martam ir apskatāma izstāde “Pasaules vēsture vaska figūrās”. Ar šo ekspozīciju igauņu muzejs prezentē vienu no reprezentablākajām vaska figūru kolekcijām Eiropā.

Valgas muzeja sagatavotajā informācijā uzsvērts, ka ekspozīcijas pērle ir pēc renesanses laika itāļu mākslinieka Sandro Botičelli slavenās gleznas “Venēras dzimšana” veidota kompozīcija, kurā ir attēlota dievietes Venēras mistiskā piedzimšana no jūras putām. Blakus Venērai var redzēt Senās Grieķijas dievieti Atēnu.

Izstādes apmeklētāji varēs apskatīt vairāk nekā 40 vaska figūru. Ekspozīcija ir sadalīta dažādās tematiskās grupās: vēsturiskās personas, dižie rakstnieki un mākslinieki, populārie aktieri un mūziķi un bērnu filmu un animācijas filmu varoņi.

Izstādē var apskatīt dabiska lieluma dižgarus no mākslas elites – Mikelandželo, Leonardo da Vinči, Salvadoru Dalī un citus. Savukārt bērniem domātajā ekspozīcijā izstādīta bagātīga animācijas filmu varoņu kolekcija. Piemēram, no populārās animācijas filmas “Ledus laikmets” – leģendārā vāvere un sliņķis, filmas “Karību jūras pirāti” kapteinis Džeks Sperovs (filmā attēlo aktieris Džonijs Deps) un pirātu karaliene Elizabete Svona (aktrise Keira Naitlija).

Izstādes kurators ir Armens Arutjutjans. Viņš uzsvēris, ka visas vaska figūras gatavojuši Eiropas nozares vadošie meistari. Viņi savos darbos izmantojuši tikai vēsturiski ticamus datus un materiālus. Īpaša uzmanība ir pievērsta vēsturisko personu kostīmiem.

Izstāde apskatāma no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 11 līdz 18. sestdienās un svētdienās – no pulksten 11 līdz 17. Jārēķinās, ka būs jāpērk ieejas biļetes. Ir pieejamas arī ģimenes biļetes. Maksāt var tikai skaidrā naudā.