Valkā apskatāma Roberta Johansona fotogrāfiju izstāde

Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva foajē no 22. septembra skatāma fotogrāfa Roberta Johansona izstāde “Pasaules ceļos satiktie. Pingvīni.”

Šī ir pirmā Roberta foto izstāde un notiek mākslas projekta “Paši savējie” ietvaros.

Autors stāsta: “Pēdējo piecu gadu laikā, strādājot uz ekspedīcijas kruīza kuģiem par fotogrāfu, man bija lieliska iespēja katru rītu mosties citā valstī, katru vakaru ar nepacietību gaidīju, ko jaunu rīt redzēšu.

Viena no man vismīļākajām un ekskluzīvākajām vietām bija Antarktīda, tieši tāpēc pirmo izstādi izvēlējos veidot par šī reģiona pingvīniem. Izstādē apskatāmi gan graciozie karaliskie pingvīni no Dienviddžordžijas un Dienvidsendviču salām, gan pavisam lempīgie Adeles pingvīni no Antarktīdas kontinenta, gan daudzas citas pingvīnu sugas ar dažādām neveiklības pakāpēm.”

Pingvīns patiešām ir dabas radīts brīnums. Galu galā - daba ir vistalantīgākais tēlnieks un mākslinieks, kas elpo savu dzīvi savā radībā!

Vārds “pingvīns” cēlies no velsiešu vārda “pildspalvas”, kas nozīmē - galva un no vārda “gwyn”, kas tulkojumā - balts. Savienojot šos divus vārdus, mēs iegūstam vārdu – pingvīns.