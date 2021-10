Valkas kultūras namā apskatāma Sintijas Sproģes fotoizstāde “Aktieru portreti”

Valkas pilsētas kultūras nama Pelēkajā zālē no 16. oktobra skatāma fotogrāfes Sintijas (Kaimiņas) Sproģes foto izstāde “Aktieru portreti.”

Šajā izstādē autore izvēlējusies rādīt fotogrāfijās iemūžinātus Valkas pilsētas teātra aktierus. Izstāde veltīta teātra 150 gadu jubilejai, kopš Valkā pirmo reizi, Mārtiņa Ūdra vadībā, tika spēlēta teātra izrāde latviešu valodā.

Valkas pilsētas teātra aktieri savā radošajā darbībā ietver tādu burvību, kādu ne katram no mums ir iespēja izjust – izdzīvot vairākas dzīves, bet tai pat laikā saglabāt sevi, "pārejot" no tēla uz tēlu. Jautājums vienmēr būs atklāts: vai aktieri, nonākot dabiskā vidē, iziet no sava tēla, vai varbūt otrādi – viņi nemaz nevēlas to darīt? Tāpēc Sintija ir izvēlējusies ar foto kameras palīdzību ielūkoties Valkas pilsētas teātra aktieru personībās, "ieliekot" vidē, kas, viņasprāt, tos vislabāk raksturo. Arī vizuāli fotogrāfijas ir veidotas tā, lai ļautu uz šo jautājumu atbildēt pašiem izstādes skatītājam.