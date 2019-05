Valkas lielkoncertā "Kroņu pinējs" uzstāsies populāri mākslinieki

Atzīmējot izcilā novadnieka skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes 205 gadu jubileju, sestdien, 1. jūnijā, Valkā notiks latviešu – igauņu Dziesmu diena “Kroņu pinējs”. Tās ietvaros pilsētas kultūras namā no pulksten 18 līdz 20 izskanēs lielkoncerts “Kroņu pinējs”.

Novada domes Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis informē, ka lielkoncertā piedalīsies novada sieviešu koris “Ziemeļstīga" (diriģente Karīna Pundzjus), Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris “Vivere” (diriģents Gints Ceplenieks), pilsētas kultūras nama vīru vokālais ansamblis “Lai skan!” (vadītāja Inese Niklaviča), Valkas J. Cimzes ģimnāzijas jauktais koris (diriģente Inese Niklaviča), Latvijas Nacionālās operas mecosoprāns Kristīne Zadovska, solisti Daumants Kalniņš, Raimonds Celms, Agnese Cīrule un Ance Krauze.

Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Lolita Cauka. Pasākumā pasniegs 2019. gada Valkas novada Cimzes balvu. To saņems kāds no novada izglītības iestāžu pedagogiem. Ieeja uz koncertu – ar bezmaksas ielūgumiem. Interesenti tos varēs saņemt pilsētas kultūras nama kasē no otrdienas, 28. maija.

Lielkoncerta programma.

Pasākumu organizē Valkas novada dome sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju un Latvijas Nacionālo kultūras centru.