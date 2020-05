Valkas pilsētas kultūras nams pamazām atsāk publisko darbu

Aicinot mākslas cienītājus apskatīt Valkas jaunās mākslinieces Everitas Pukinskas darbu izstādi “Impulsīvais plūdums”, pilsētas kultūras nams, stingri ievērojot drošības pasākumus, pakāpeniski atsāk publisko darbu.

Darbi apskatāmi klientu apkalpošanas zālē. Pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis stāsta, ka darbi izstādīti īsi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, tāpēc līdz šim plašākai publikai tie nebija pieejami. Taču tagad ir pienācis laiks, kad interesenti aicināti apskatīt izstādi. Tā veidota mākslas projekta “Paši savējie” ietvaros.

Darbu autore E. Pukinska, iespējams, plašākai publikai ir mazāk pazīstama. Pirmo reizi viņa sevi pieteica šīgada Valkas novada mākslinieku darbu izstādē “Fantāzijas rotaļas”, kur bija apskatāms tikai viens darbs “Purple rain” (tulkojumā no angļu valodas – Lillā lietus). Šim pārliecinošajam radošajam apliecinājumam seko pirmā personālizstāde “Impulsīvais plūdums”.

“Mīļie, sapņojiet. Sapņojiet, jo sapņiem ir tendence piepildīties. Vēl pirms gada nekas neliecināja par to, ka kāda mana pārdroša un dziļi, dziļi sirdī lolota vēlme tiks īstenota. Un lūk. Tas ir noticis. Aicinu ikvienu no jums ielūkoties manas dvēseles čukstu un sajūtu izpausmēs krāsās un to neatkārtojamā plūdumā. Valkas pilsētas kultūras namā ir iekārtota manu lolojumu izstāde, bauda un dziedinājums dvēselei,” sociālajā tīklā savā kontā raksta E. Pukinska.

Pilsētas kultūras nama direktora vietniece Līga Pandalone stāsta, ka apmeklētājiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi. Turklāt vienu reizi dienā tiek dezinficēti durvju rokturi un kāpņu margas.

“Piesardzība nekad nenāk par ļaunu,” uzsver L. Pandalone.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka pirms kāda laika L. Pandalonei bija jāatrodas pašizolācijā, jo viņa bija saskarsmē ar “Covid-19” pacienti.

“Pirmajā pašizolācijas dienā biju apvainojusies uz visu pasauli, bet pēc tam mājās sēdēšanu novērtēju kā iespēju sakārtot domas, māju un sētu,” atklāj L. Pandalone.