Valmierā gaidāms aktiera Kārļa Neimaņa solokoncerts

Valmieras teātra kafejnīcā 7. februārī plkst. 21.00 viesosies aktieris Kārlis Neimanis. Būs klausāmi amizanti atgadījumi no Latvijas profesionālo teātru dzīves, kas apkopoti gan no Kaspara Pūces krājuma, gan Kārļa Neimaņa paša pieredzes.

Koncertā gaidāmi kuriozi stāsti un jestras, sirsnīgas un tautā iemīlētas dziesmas no dažādām teātra izrādēm un kinofilmām. Tostarp tādas dziesmas kā „Meža būdiņa”, „Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc”, „Lācītis”, „Korķa dziesma” un vēl citas skanīgas melodijas.

Kārlis Neimanis ir teātra un kino aktieris. Viņš spēlējis visdažādākās lomas – no V. Šekspīra līdz M. Bulgakova lugām, no traģēdijām līdz mūzikliem, no klasiskā teātra līdz kino seriāliem. Vairāk nekā 10 gadi pavadīti tieši uz Valmieras Drāmas teātra skatuves. Kārlis ir aizrautīgs ne tikai dziedāšanā, bet arī skatuves cīņas mākslā. Tā kā daļa bērnības pavadīta Latvijā, bet daļa Norvēģijā, viņš būs priecīgs padiskutēt par teātri, ģitārspēli vai ko citu arī norvēģiski.

Ieeja: 10 EUR. Biļetes iegādājamas Biļešu Paradīzes kasēs, Valmieras teātra kafejnīcā un Valmieras teātra kasē.

Valmieras teātra kafejnīca ir kultūrvieta, kas atvērta jaunām, radošām un pārsteidzošām idejām. Apmeklējot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākums ikreiz tiek iekārtots, pielāgojoties telpas īpašajam raksturam, tāpēc sēdvietas ir dažādas un ar atšķirīgu redzamību. Pateicamies par sapratni un priecājamies par kopābūšanu!