Valmierā notiks Eiropas ievērojamākais “outdoor" piedzīvojumu filmu festivāls

Eiropas ievērojamākais “outdoor" piedzīvojumu filmu festivāls (European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.)) Valmierā, Daliņu pludmalē norisināsies 27.augustā plkst.20.00 (ieeja no plkst.19.30). Biļetes var iegādāties šeit.

Piedzīvojumu filmu festivālu programmas iekļauj gada labākās dokumentālās piedzīvojumu īsfilmas no visas pasaules, kuras stāsta par cilvēku sapņiem un mūžīgo velmi sasniegt nesasniedzamo, par neatlaidību un degsmi ceļā uz mērķi, par grūtībām un sāpīgām neveiksmēm, kas beigās vainagojas ar neticamām uzvarām.

E.O.F.T. CLASSICS filmu programmā dažādās valodās ar latviešu subtitriem būs skatāmas filmas (105 min.): “The longest way”, “Baffin Babes”, “North of the Sun”, “Cascada”, “The Road from Karakol”, “Where the trail ends”, “Petit Bus Rouge”. Treileris skatāms šeit.

Papildu filmu programmai notiks arī dažādas aktivitātes: Slackline, Spot Center, Onewheel, Table Boulder, OKraft u.c. – paraugdemonstrējumi, apmācība, sacensības un balvas uzvarētājiem, viktorīnas un loterijas.

Filmu festivālu Valmierā vadīs Horens Stalbe. Ilgums – 3,5st. (pārtraukums 30 min.). Apmeklētāji aicināti parūpēties, lai skatīšanās ir ērta, ņemot līdzi saliekamo krēslu, matracīti, sedziņu u.tml., kā arī lai ir piemērots apģērbs brīvdabas norisei. Būs nodrošināti atspirdzinoši dzērieni un uzkodas, bet apmeklētāji var ņemt līdzi arī savu piknika groziņu.

Eiropas ievērojamākie dokumentālo piedzīvojumu filmu festivāli E.O.F.T. un International Ocean Film Tour jau 20 gadus pārsteidz skatītājus visā pasaulē ar neticamiem, bet patiesiem stāstiem, iedvesmojot piedzīvojumu meklētājus, aktīvā dzīvesstila piekritējus un dabas draugus. Tie ir unikāli stāsti ar aizraujošiem varoņiem un iespaidīgām ainavām no mūsu planētas mežonīgākajiem nostūriem. E.O.F.T. filmu izlasēs katru gadu mainās gan varoņi, gan piedzīvojumu stāsti, bet galvenais filmu atlases princips paliek nemainīgs: NO SCRIPT. NO ACTORS. NO SPECIAL EFFECTS. THIS IS REAL! (tulkojumā no angļu valodas: bez scenārija, bez aktieriem, bez specefektiem. Tas ir pa īstam!).

Festivāls notiks saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. Lūgums sekot līdzi informācijai “Piedzīvojumu filmas” Facebook un Instagram (piedzivojumu_filmas_lv) vietnēs!

Festivāla norisi Valmierā atbalsta Valmieras novada pašvaldība.