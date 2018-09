Valmieras Kultūras centra jauno koncertsezonu atklās Maestro Raimonds Pauls, Kristīne Prauliņa un Mārtiņš Ruskis

14. septembrī plkst.19.00 Valmieras Kultūras centra jauno koncertsezonu atklās Maestro Raimonds Pauls, solisti Kristīne Prauliņa, Mārtiņš Ruskis un pavadošais sastāvs Raimonda Macata vadībā.

Koncertā dziedātāja Kristīne Prauliņa ar pavadošo sastāvu Raimonda Macata vadībā izpildīs jaunas Maestro Raimonda Paula dziesmas ar Guntara Rača vārdiem no koncertprogrammas „Kontrasti”, kā arī skanēs jau populāras Raimonda Paula dziesmas Mārtiņa Ruska izpildījumā. Koncertprogrammā "Kontrasti" iekļautas dziesmas no tāda paša nosaukuma albuma, kas izdots šā gada maijā. Albuma džeziski melodiskā noskaņa aizraus ne vien rūdītus melomānus, bet būs baudījums ikvienam mūzikas cienītājam. Daudzas no dziesmām jau šobrīd skan Latvijas radio programmās.

Kristīne Prauliņa kā soliste koncertē Latvijā un ārzemēs gan ar gospeļkori, gan dažādiem džeza, blūza un populārās mūzikas sastāviem. Kristīne ir Starptautiskā mākslinieku konkursa „Riga Jazz Stage 2014” Grand Prix ieguvēja, pašlaik arī Rīgas Gospeļkora vadītāja.

Mārtiņš Ruskis ir mūziķis, dziesmu autors un Radio Capital FM ētera cilvēks. Mārtiņš ir LNT TV šova „OKartes skatuve" otrās sezonas uzvarētājs, kā arī ir daudzu Latvijas vokālistu konkursu laureāts. 2013. gada augustā Mārtiņš piedalījās starptautiskā vokālistu konkursā Krievijā "Pirogovsky Rassvet" un iekļuva labāko dziedātāju TOP 5. 2010. gadā tika izdots albums "Rasas lāsē mīlestību lieku" ar komponista Māra Lasmaņa dziesmām. 2015. gadā izdots pirmais solo albums "Pieskāriens", tā tapšanā piedalījušies tādi mūziķi, tekstu autori un mākslinieki kā Pēteris Upelnieks, Ivars Makstnieks, Andris Lazdāns, Normunds Rutulis, Kristaps Pujāts, Valters Pūce u.c.

Biļetes cena: EUR 12-28. Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv . Ar Valmieras kultūras karti EUR 1,- atlaide no biļetes cenas. Lietotnes „Mana Valmiera” lietotājiem EUR 1,- atlaide no biļetes cenas, iegādājoties biļetes „Biļešu paradīze” kasē Valmieras Kultūras centrā. Koncertu organizē Valmieras Kultūras centrs.





