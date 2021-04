Valmieras teātra izrādes “Slinkums” un “Staburaga bērni” skolēniem skatāmas tiešsaistē

Šobrīd, kad skolēnu klases uz teātri atbraukt nevar, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tagad tiešsaistē pieejamas divas bērnu iecienītas Valmieras teātra izrādes - Toma Treiņa iestudētā “Slinkums” un Valda “Staburaga bērni” Jāņa Znotiņa režijā.

Izrāde “Slinkums” stāsta par trim draugiem, kuriem skolā tiek uzdots uzdevums, diemžēl ne visi no viņiem ir tik čakli, lai to izpildītu, taču viņiem tiek dota otra iespēja. Slinkākais no draugiem piedāvā iespēju pārējiem doties uz Sliņķu zemi. Tā ir vieta, kur pašam it nemaz nav jāpiepūlas, kur visu, iespējams, tavā vietā izdara kāds cits. Šī pasaule šķiet ļoti kārdinoša, tā var sevī ievilkt un vairs nelaist vaļā. Slinkums kādreiz piemeklē ikvienu no mums un ir pat veselīgi dažkārt paslinkot, bet ir jābūt uzmanīgiem, jo pārāk ilga slinkošana ir kaitīga veselībai un prātam. Jo tad, iespējams, kāds cits arī tavā vietā kļūs par prezidentu. Iestudējums paredzēts 1.- 6. klašu skolēniem.

Izrādes radošajā komandā arī māksliniece Marta Mielava un dramaturģiskā konsultante Justīne Kļava. Lomās aktieri Anna Nele Āboliņa, Oskars Florencs-Vīksne un Toms Veličko.

“Staburaga bērni” režisoram Jānim Znotiņam, veidojot izrādi, svarīgi bija ne tikai no jauna kopā ar bērniem uzzināt par Staburagu, bet rosināt viņus lasīt pēc pašu, nevis vecāku vai skolotāju iniciatīvas. Izrāde ir lielisks veids, kā to darīt, jo tā rosina arī līdzdarboties. Stāsts par Janci un Marču, kas iepazinās kādā pavasara dienā Staburaga pakājē. Par abu draugu piedzīvojumiem un noslēpumiem, izzinot pasauli un Staburaga apkārtni, kas mums šobrīd vairs nav redzama un ir palikusi tikai nostāstos. Iestudējums paredzēts 1.- 4. klašu skolēniem.

Gaismu mākslinieks Mareks Lužinskis, dramaturģijas konsultante Madara Rutkēviča. Lomās Aigars Apins, Jānis Znotiņš.