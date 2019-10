Valmieras teātra kafejnīcā izrādīs Manhetenas starptautiskā īsfilmu festivāla programmu

Šajā rudenī ikgadējais Manhetenas starptautiskais īsfilmu festivāls notiek jau 22. reizi un apvieno 100 000 skatītājus vairāk nekā 400 pilsētās 6 kontinentos – arī Valmierā! 2019. gada fināla programmā ir iekļuvušas filmas no dažnedažādām valstīm, ko varēs skatīt 3. un 4. oktobrī plkst. 20.00 Valmieras teātra kafejnīcā (Valmiera, Lāčplēša iela 4). Desmit labākās filmas ir atlasītas no iesūtītajām 1250 filmām no 70 valstīm.

Žanru dažādība šogad ietver dziļu drāmu, elpu aizraujošu trilleri, lielisku komēdiju, zinātnisko fantastiku ar negaidītiem sižeta pavērsieniem un pat filmu par tik reto sporta tēmu. Starp finālistēm šogad ir rekordliels filmu skaits, kuru režisores ir sievietes – 5 filmas. Līderis starp valstīm šogad ir Lielbritānija – finālā ir iekļuvušas 3 britu filmas. Vairākas festivāla filmas jau ir prestižu starptautisku festivālu laureātes. Visas Manhattan Short filmas finālistes automātiski tiek kvalificētas Oskara balvas nominācijai.

Šī gada programmas filmas:

„Neftas futbola klubs / Nefta Football Club” (Francija),

„Būvgruži / Debris” (ASV),

„Auto vadīšanas stundas / Driving Lessons” (Irāna),

„Tējas nauda / Tipped” (Kanāda),

„Silvija / Sylvia” (Lielbritānija),

„Spēle / The Match” (Somija),

„Šķiršanās laiks / This Time Away” (Lielbritānija),

„Malu / Malou” (Vācija), „Ģimenes romāns / A Family Affair” (Lielbritānija),

„Pasaules malā / At The End of the World” (ASV).





Lai kļūtu par starptautiskās žūrijas locekli un piedalītos gada labākās īsfilmas noteikšanā, nepieciešams vienīgi aizpildīt balsojuma anketu pēc festivāla seansa. Katrs skatītājs, arī Valmieras teātra kafejnīcā, saņems anketu, lai nobalsotu par labāko filmu un labāko galvenās lomas atveidotāju. Rezultāti tiks publicēti festivāla mājas lapā ManhattanShort.com un https://www.facebook.com/MANHATTAN-SHORT-in-Latvia-330993158440/.

Programmas garums: 2 stundas. Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodās ar latviešu un krievu subtitriem. Ieeja: 3 EUR (biļetes iegādājamas Biļešu paradīzes kasēs vai Valmieras teātra kafejnīcā).

Biļetes iegādājamas Biļešu Paradīzes un Valmieras drāmas teātra kasēs, kā arī Valmieras teātra kafejnīcā.