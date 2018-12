Valmieras teātris kopā ar piena zīmolu “Valmiera” aicina skatītājus noteikt Gada labākos māksliniekus un izrādi

Par gaidītu tradīciju gada nogalē ir kļuvusi Valmieras teātra balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tiek sumināti aizvadītās sezonas iemīļotākie aktieri un iestudējumi. Arī šogad, jau septīto gadu pēc kārtas, Valmieras teātris sadarbībā ar AS “Valmieras piens”, kas ietilpst Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmumu grupā “Food Union”, aicina skatītājus piedalīties balsojumā, tādējādi nosakot 2017./2018. gada sezonas labākos māksliniekus un izrādi.

Kā katru gadu, skatītājiem būs iespēja atdot savu balsi par pirmā un otrā plāna lomu atveidotājiem, kā arī noteikt Gada izrādi. Līdz 20. decembrim skatītāji aicināti balsot internetā – teātra mājas lapā www.vdt.lv, kā arī aizpildīt anketas teātrī. Ikviens balsotājs piedalīsies izlozē par balvām no “Valmieras piena” iecienītā zīmola “Valmiera” un Valmieras teātra.

Valmieras teātra direktore Evita Sniedze: “Esam no sirds gandarīti, ka gadu no gada, sadarbībā “Valmieras piens” varam īstenot šo tradīciju. Arī šogad ar nepacietību gaidām balsojuma rezultātus, jo mūsu skatītāji vienmēr ir spējuši patīkami pārsteigt, atkal no jauna parādot, ka Vidzemē ir gudrs, prasīgs un kultūru mīlošs skatītājs. Jebkura balva ir nozīmīga, bet ne velti skatītāju balsojums tiek atzīts par visvērtīgāko, jo tikai esot šai mijiedarbībai starp aktieriem un skatītājiem spēj pastāvēt teātra brīnums”.

“Septiņi gadi ir pietiekami ilgs laika posms, lai piešķiltu mūsu sadarbībai ar Valmieras drāmas teātri jaunu dzirksti, tāpēc šogad Skatītāju balvas aktieriem tiks pasniegtas daudzu cilvēku iecienītā piena produktu zīmola “Valmiera” vārdā. Turam īkšķus, lai uzvar labākie un šī skatītāju atzinība kalpo kā pozitīvs impulss turpmākajiem radošajiem sasniegumiem,” saka Harijs Panke, AS “Valmieras piens” padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Gada labākie – skatītāju izvēlētie aktieri un izrāde – tiks paziņoti 29. decembrī Valmieras teātra Gada balvu pasniegšanas svinīgajā pasākumā.

Pērn skatītāju balsojumā balvu “Gada aktrise pirmā plāna lomā” saņēma Inese Ramute, bet par labāko aktrisi otrā plāna lomā skatītāji atzina Ievu Puķi. Nominācijās “Gada aktieris pirmā plāna lomā” laurus plūca Imants Strads, savukārt “Gada aktieris otrā plāna lomā” atzīts Mārtiņš Meiers. Par skatītāju “Gada izrādi” pārliecinoši kļuva „Emmijas laime” Māras Ķimeles režijā.