Valmieras teātris piedāvā izbraukumu izrādi bērniem “Slinkums”

Pavisam drīz pie teātra mazākajiem skatītājiem nonāks jauna Valmieras teātrī tapusi izrāde “Slinkums” Toma Treiņa režijā. Šī ir izrāde, kas īpaši veidota izbraukumiem un to var spēlēt jebkurā zālē, kur to gaidīs bērni. Iestudējums paredzēts skolēniem no 1. līdz 6. klasei un pirmizrādi piedzīvos jau 5. martā Valmieras 5. vidusskolā.

Izrāde stāsta par trim draugiem, kuriem skolā tiek uzdots uzdevums, diemžēl ne visi no viņiem ir tik čakli, lai to izpildītu, taču viņiem tiek dota otra iespēja. Slinkākais no draugiem piedāvā iespēju pārējiem doties uz Sliņķu zemi. Tā ir vieta, kur pašam it nemaz nav jāpiepūlas, kur visu, iespējams, tavā vietā izdara kāds cits. Šī pasaule šķiet ļoti kārdinoša, tā var sevī ievilkt un vairs nelaist vaļā. Slinkums kādreiz piemeklē ikvienu no mums un ir pat veselīgi dažkārt paslinkot, bet ir jābūt uzmanīgiem, jo pārāk ilga slinkošana ir kaitīga veselībai un prātam. Jo tad, iespējams, kāds cits arī tavā vietā kļūs par prezidentu.

Režisoru Tomu Treini teātra mazākie skatītāji iepazinuši ar viņa iestudēto izrādi bērniem “Pagalms atdzīvojas”, kas tapa 2019. gada Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros un tika izrādīta ar lieliem panākumiem.

Izrādes radošajā komandā arī māksliniece Marta Mielava un dramaturģiskā konsultante Justīne Kļava.

Lomās aktieri Anna Nele Āboliņa, Oskars Florencs-Vīksne un Toms Veličko.

Plašāku informāciju par izrādi un iespējām to redzēt var iegūt, sazinoties pa tālruni +371 29141898.