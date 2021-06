Valmieras vasaras festivāla laikā notiks apmācības bērnu un jauniešu teātra žanrā

Valmieras vasaras teātra festivāls no 11.jūnija izsludina pieteikšanos dalībai Bērnu un jauniešu teātra institūtā, kura ietvaros festivāla laikā notiks intensīva apmācību programma teātra profesionāļiem bērnu un jauniešu teātra žanrā.

Pieteikties aicināti jaunie profesionāļi vai studējošie režijas, aktieru, scenogrāfijas, dramaturģijas, horeogrāfijas un citās teātra mākslas nozarēs, aizpildot anketu līdz 3.jūlijam.

Festivāla nedēļā no 2. līdz 8.augustam, atkarībā no Covid-19 ierobežojumiem, klātienē vai tiešsaistē notiks apmācības par bērnu un jauniešu teātra žanra specifiku, kā arī dalībnieki praktiski strādās pie savas izrādes idejas. Šī gada institūta tēma – Kādai ir jābūt laikmetīgai izrādei bērniem un jauniešiem? Nedēļas laikā iecerētas tikšanās un sarunas ar nozaru speciālistiem par būtiskiem jautājumiem, lai veiksmīgi un atbildīgi veidotu izrādes bērniem un jauniešiem. Centra „Dardedze” pārstāvji informēs par bērnu tiesību pamatprincipiem, psihoterapeite Diāna Zande un Pusaudžu un jauniešu psiholoģijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs iepazīstinās ar vecuma grupu īpatnībām. Ar praktiskiem padomiem, kā iegūtās zināšanas izmantot praksē, dalīsies režisors un institūta vadītājs Jānis Znotiņš. Kādam no jaunajiem māksliniekiem pēc apmācību beigām tiks dota iespēja strādāt un realizēt savu izrādes ieceri nākamā gada festivālā. Dalības maksa institūta programmā ir 100 EUR.

Šogad Valmieras vasaras teātra festivāls notiks no 6. līdz 8.augustam un būs veltīts bērnu un jauniešu auditorijai. Rūpēs par skatītāju un pasākuma veidotāju drošību un veselību radošais darbs pie programmas satura notiek, rēķinoties ar dažādiem scenārijiem – gan situāciju, kad iedzīvotāju pulcēšanās festivāla laikā būs atļauta, gan tādu, kurā skatītāju klātbūtne būs ierobežota vai nebūs iespējama vispār.