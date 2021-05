Valmiermuižā pārceļ jaudīgo etnofestivālu “Sviests” uz vasaras noslēgumu

Ar Ūsiņiem iesākas latviešu jaunais saimnieciskais gads, tādēļ arī Valmiermuižā sākas rosība. Tā kā vēl tik drīz nevaram kuplākā pulkā tikties, ziņojam, ka starptautiskais etnofestivāls “Sviests” tiek pārcelts uz 2021. gada 28. augustu, kad Valmiermuiža jau atkal kļūs par pasaules centru, kur, diženas uguns skulptūras izgaismoti, mēs kulsim sviestu un kalsim dzelzi! Ikgadējais etnofestivāls “Sviests” aicinās uz svinībām, mūziķu koncertiem, tirgošanos, meistarnīcām un citām lustēm visas dienas un nakts garumā.

Valmiermuižā šoreiz izcelsim ļaudis, kuri jaudā – kuriem pašiem, viņu darbiem un izpausmēm raksturīga jauda – mūzikā, amatniecībā, dzīves uztverē. Viens no jaudīgākajiem elementiem ir dzelzs, ko dabā nevar tīrā izpausmē sastapt. Līdz ar to gan sviests, gan dzelzs ir kultūras produkts – tīra, dabiska manta, kura radusies, cilvēkam jaudīgi uz to iedarbojoties. Pandēmijas laiks, kas, cerams, vasaras noslēgumā būs jau pierimis, daudziem lika ieturēt garu pauzi, izvērtēt savas prioritātes un pielāgot ikdienu, tāpēc festivāla apmeklētājiem vēlamies sniegt jaunu, jaudīgu uzrāvienu – kuļam sviestu un kaļam dzelzi!

Etnofestivāls “Sviests” ir iesaistījies Radošās Eiropas projektā „NuFolk – Global Connections”, kā ietvaros tiek veidots starptautisks folka orķestris, kurš uzstāsies arī Valmiermuižā. Galvenie ārzemju viesi būs jaudīgais un teatrālais ukraiņu dāmu grupējums „Dakh Daughters”. Latviešu etnomūziku pārstāvēs pieredzējušie „Skyforger” akustiskā skanējumā, kā arī jestrie „Rahu the Fool” un „Kaktu balles muzikanti”, kas vakaru noslēgs ar dančiem. Īpaša un maģiska festivāla atpazīšanas zīme ir uguns skulptūra, kuru radīs mākslinieks Jordi NN no Spānijas kopā ar igauņu skaņu mākslinieku Silver Sepp – taps muzikāli skanoša vides skulptūra, kuru vakara gaitā aizdedzinās.

Vairāk informācijas par pasākuma programmu etnosviests.lv, kā arī, pievienojoties pasākumam “Facebook”. Pasākuma dienas daļa ir bez maksas. Ieejas maksa vakara cēlienam, biļetes iegādājoties pirms notikuma, ir 10,00 EUR, bet pasākuma dienā 15,00 EUR (bērniem līdz 13 g.v. bez maksas). Biļešu tirdzniecība tiks atsākta, kad tuvosies pasākums un būsim droši par tā īstenošanas iespējām.

Etnofestivālu “Sviests” rīko Valmiermuižas kultūras biedrība un Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”. Atbalsta Valmiermuižas alus darītava, Burtnieku novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, garškopju kustība „Gardu muti” un citi labvēļi.