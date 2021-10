Valmiermuižas viesistabā aicina kino gardēžus uz RIGA IFF filmu seansiem

Bagātinot kino gardēžu piedzīvojumus, Rīgas Starptautiskais kino festivāls jeb RIGA IFF izpleties ne vien Rīgā un tiešsaistes formātā jebkur pasaulē, bet arī klātienē Valmiermuižas alus viesistabā. RIGA IFF šoruden, no 14. līdz 24. oktobrim, aicinās skatītājus pievienoties jau astotajam festivāla gadam – kino baudītāju maņām tiks nodotas vairāk nekā 100 filmas, kas izvietotas 10 tematiskās sadaļās, tostarp 5 konkursu programmās.

16. oktobrī plkst. 18.30 Valmiermuižas viesistabā filma „Fabians jeb gājiens pie suņiem”

1931. gads. Īres istabiņu pieticība, mākslinieku studijas bordeļos, nacistu demonstrācijas un producenta Bābelsberga lolotais sapnis par „psiholoģisko kino”. Pieticības morālists Jākobs Fabians labprātāk sevi dēvē uzvārdā. Ieguvis doktora grādu ģermānistikā, viņš piepelnās tabakas ražotnē kā reklāmas tekstu darinātājs un ļaujas sīknaudas hedonismam ar draugu Stefanu, kurš izgāzies „visās dzīves un profesijas jomās”. Fabians, kuram Berlīnes afišas atgādina par „mācīšanos peldēt”, iemīl jauno Veimāras ekrānu apsolījumu Kornēliju. Grimsti vai peldi. Biļešu iegāde.

22. oktobrī plkst. 19.00 Valmiermuižas viesistabā filma „Pasaulē sliktākais cilvēks”

Haotiskas un neparedzamas sievietes portrets. Jūlija nevarētu sakārtot savu dzīvi tā, kā filmas veidotāji to izdarījuši viņas vietā: prologā, 12 nodaļās un epilogā. Tuvojoties 30. dzimšanas dienai, viņa no jauna rod talantus un karjeras ceļus. Medicīna, psiholoģija, fotogrāfija un citas kaprīzes. Uzsākot attiecības ar nedaudz vecāko grafisko noveļu autoru Akselu, abiem ir ideāla saderība, kas pieprasa stabilitāti. Tomēr Jūliju arvien vairāk piepilda nemiers. Maldīdamās starp to, ko vēlas pati un citi sagaida, viņa vienu nakti sastop Eivinnu. Savu untumu svētīta, viņa ir gatava pamest visu labo. Biļešu iegāde.

Šogad festivāla sauklis ir „There is always time.” jeb „Laiks ir vienmēr.” To ataino arī kuratoru izvēles, programmu sadaļās iekļaujot gan darbus, kas meistarīgi virpina pagātnes un nākotnes pavedienus, gan parafrāzes par tagadnes laiku, iespējami notikušo un nākamības vīzijām. Par godu RIGA IFF Kokmuižas alus prožektoru gaismās ietērpis savu jaunāko brūvējumu RIGA IFF Indijas gaišo eilu. Sešu apiņu šķirņu citrusīgi krāsainā buķete ir Kokmuižas veltījums RIGA IFF devīzei. Laikam nav objektīvu robežu, tas ir absolūts, vienlaikus formā un saturā neparedzams. Būtiski ir tas, kā mēs laiku piepildām. Kino var laiku apturēt, palēnināt, nobīdīt, tas var laiku izstāstīt un paskaidrot, bet nekad ne iztukšot.

Biļetes jāiegādā iepriekšpārdošanā – cena 5 EUR, bet skolēniem, studentiem, pensionāriem 4 EUR. Klātienes seansi norisināsies „zaļajā režīmā”, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Seansu laikā jālieto sejas maska. Pilna festivāla programma, biļetes, festivāla abonements un detalizētāka informācija par gaidāmo atrodama mājaslapā: rigaiff.lv.

RIGA IFF top ar Valsts kultūrkapitāla fonda, ES programmas „Radošā Eiropa – MEDIA”, Nacionālā Kino centra un Rīgas domes atbalstu. Seansus Valmiermuižā rīko Valmiermuižas kultūras biedrība kopā ar Valmiermuižas alus darītavu.